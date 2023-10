Jaguar F-TYPE ZP Edition celebra la fine della gloriosa tradizione di auto sportive a combustione interna, ispirata a due iconiche E-type da corsa degli anni ’60.

Solo 150 saranno gli esemplari F-TYPE ZP Edition che verranno prodotti e che saranno le ultime auto sportive con motore a combustione interna progettate da Jaguar. Queste F-TYPE V8 a benzina sovralimentate da 575 CV presentano dettagli interni ed esterni appositamente curati dagli esperti della divisione SV Bespoke.

Jaguar F-TYPE ZP Edition: caratteristiche

La F-TYPE ZP Edition è disponibile in due varianti di colore che ricordano le prime vincenti E-type “Project ZP”, che vennero presentate poco dopo il lancio del modello nel 1961: Oulton Blue Gloss con interni in pelle bicromatica Mars Red ed Ebony e Crystal Grey Gloss con interni in pelle bicromatica Navy Blue ed Ebony. Entrambi i modelli sono caratterizzati da tondi in stile racing sulle portiere dipinti a mano in Porcelain White Gloss e da bordi delle griglie sempre in Porcelain White Gloss.

Nessuna di queste due varianti cromatiche per gli esterni è mai stato offerta prima sulla F-TYPE. Questi colori inoltre corrispondono alle due vernici appositamente formulate per sette coppie di vetture E-type Project ZP Collection annunciate da Jaguar Classic all’inizio di quest’anno.

Gli interni unici, con scanalature orizzontali dei sedili, gli elementi esterni in Gloss Black e le pinze dei freni Gloss Black si uniscono agli esclusivi dettagli del marchio F-TYPE ZP Edition presenti sui parafanghi, sui cerchi in lega forgiati da 20 pollici con finitura Diamond Turned Gloss Black, sulle piastre del battitacco e sul cruscotto. Ogni vettura è dotata di una placca celebrativa SV Bespoke: “One of 150”.

La F-TYPE ZP Edition è disponibile sia in versione Coupé che Convertibile. Con 575 CV di potenza, 700 Nm di coppia e un sistema di trazione integrale con tecnologia Intelligent Driveline Dynamics (IDD), le prestazioni del suo propulsore sono eccezionali su tutte le superfici stradali e con qualsiasi condizione atmosferica. La vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, mentre la velocità massima è stata limitata elettronicamente a 300 km/h.

