Jaguar F-Type 75: due nuove special edition

Jaguar F-Type 75 nasce per celebrare l’ultimo Model Year della F-Type e il 75° anniversario delle sportive Jaguar. Sarà possibile scegliere tra due versioni special edition: la nuova F-Type 75 e la nuova F-Type R75. Questi due modelli si distinguono grazie ai loro esclusivi elementi di design sia esterni che interni, alle ricche dotazioni e, naturalmente, al propulsore sovralimentato V8 Jaguar.

Le due special edition rappresentano una degna celebrazione delle prestazioni erogate dal motore a combustione interna prima che Jaguar, a partire dal 2025, diventi un brand modern luxury interamente elettrico.

Jaguar F-Type 75: design

Le possenti proporzioni di questa due posti, con motore anteriore, dotata di un corpo vettura scolpito nel rigido, e al tempo stesso leggero, alluminio, sono immediatamente riconoscibili. Il suo determinato e deciso impatto su strada è un retaggio delle fluide forme delle auto del passato, a partire dalla XK120 che fu presentata nel 1948 come la vettura di serie più veloce al mondo.

I fari a Led ultrasottili di serie, caratterizzati dalla tecnologia Pixel, con le rinomate luci diurne “Calligraphy” a forma di J e gli estesi indicatori di direzione, accentuano l’ampiezza visiva dell’auto suggerendo il suo potenziale prestazionale. Dal punto di vista visivo, si fondono perfettamente con la superficie “liquid metal” del cofano a conchiglia, che si estende elegantemente verso il posteriore ispirandosi a modelli iconici come la C-type e la D-type.

Esclusivamente sulla F-Type 75 e sulla F-Type R75, sui parafanghi anteriori sono stati posizionati dei distintivi badge che raffigurano l’inconfondibile silhouette della F-Type. Inoltre ogni F-Type della gamma è disponibile con uno specifico modello di cerchio in lega da 20 pollici offerto di serie.

Quelli della F-Type 75 si distinguono per il design a cinque razze e la colorazione nero lucido, mentre quelli della R75 presentano un disegno a 10 razze con finitura diamantata sempre in nero lucido.

Le fiancate posteriori protendono verso il basso, in direzione delle sottili luci a Led con il rinomato stilema a “Chicane”. Gli specifici terminali di scarico del motopropulsore emergono dal diffusore posteriore, evidenziando nuovamente il carico prestazionale della F-Type. I modelli quattro cilindri sono equipaggiati con un unico terminale centrale, mentre entrambi i V8 della F-Type 75 da 450 CV e della F-Type R75 da 575 CV, presentano quattro scarichi aggettanti, che nella versione più potente mostrano anche una R incisa discretamente nella parte alta.

Gli interni

La combinazione tra la maestria artigianale, i pregiati materiali, gli eleganti dettagli e le pregiate finiture offre un elevato senso di lusso e sportività. L’abitacolo “1+1” presenta un Interactive Driver Display da 12,3 pollici riconfigurabile, che offre una vasta scelta di temi di visualizzazione. Come si conviene ad una vera auto sportiva, la modalità predefinita è caratterizzata da un ampio contagiri centrale.

Questa dotazione e l’illuminazione del cambio accentuano in modo discreto la personalità e il potenziale prestazionale della F-Type, implementando anche lo scenario meccanico che vede come protagonisti il tasto d’avviamento “heartbeat” che pulsa in colore rosso e le bocchette di ventilazione dispiegabili.

I modelli F-Type 75 e R75 si distinguono per l’esclusivo motivo della silhouette sulla finitura Engine Spin della console centrale e per le soglie d’entrata in acciaio inossidabile. L’Interior Black Pack è un altro elemento di discreta miglioria estetica.

I sedili dalla sagoma alleggerita e sottile, offerti di serie nelle varianti Sport o Performance, sono il risultato di una combinazione tra una forma ergonomicamente ottimizzata e un comfort eccezionale, che viene ulteriormente migliorato dalle funzioni di riscaldamento e raffrescamento. Preziosi materiali come la pelle Windsor, di serie su queste special edition, aggiungono un ulteriore tocco di lusso che viene completato da dettagli come la trama a monogramma trapuntato, ripetuto nel rivestimento delle portiere grazie all’opzione Extended Leather Upgrade, e i motivi Jaguar Leaper o R nei poggiatesta. Un rivestimento del cielo in suede color Ebony arricchisce ulteriormente l’abitacolo della vettura.

Motorizzazioni

La gamma dei potenti e reattivi motori della F-Type include versioni a quattro e otto cilindri con potenze che vanno da 300 a 575 CV. Disponibile esclusivamente con la trazione posteriore, il 2.0 litri turbocompresso quattro cilindri Ingenium eroga una potenza di 300 CV e genera la sua coppia massima a partire da soli 1.500 giri/min., che consente di avere un’eccezionale risposta dell’acceleratore a tutti i regimi di percorrenza. Questa unità assicura inoltre il livello prestazionale che ci aspetta da una F-Type, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h.

Il 5.0 litri V8 sovralimentato da 450 CV è stato sviluppato per offrire prestazioni fruibili e gratificanti, garantite principalmente dalla sua coppia massima di 580 Nm, generati a partire a 2.500 giri/min. Disponibile per la F-Type 75, questo propulsore viene offerto sia con la trazione integrale all-wheel con Driveline Dynamics che, per i veri puristi, con la classica trazione posteriore. Entrambe le varianti sono dotate di un differenziale elettronico attivo per ottimizzare la trazione, mentre per quanto riguarda le prestazioni con questa unità la F-Type accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 285 km/h.

Per chi desidera il top delle performance in ogni condizione climatica e su ogni superficie stradale c’è la F-Type R75. Disponibile esclusivamente con la trazione integrale, il suo V8 sovralimentato eroga 575 CV di potenza e una straordinaria coppia di 700 Nm, che consente alla vettura di accelerare fino a 100 km/h in appena 3,7 secondi e di arrivare ad una velocità massima limitata elettronicamente di 300 km/h.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.