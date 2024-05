Jeep Avenger 4xe: trazione integrale e molta più personalità

La Jeep Avenger 4xe porta finalmente la trazione integrale sulla piccola di casa, con 136 CV e capacità di guado fino a 400 mm

Anticipata al Salone di Parigi nell’ottobre 2022, anche se onestamente pensavamo sarebbe stata elettrica, la Jeep Avenger 4xe amplia la gamma del piccolo SUV italoamericano, dandogli la trazione integrale e ponendolo come primo modello 4xe non plug-in hybrid, ma con un’ibridazione leggera efficiente.

L’auto sarà disponibile entro la fine del 2024, e si presenta ancora più aggressiva, con un’identità forte e quasi separata dalla Avenger più tradizionale, grazie a scelte stilistiche volte a rendere visibile la sua vocazione più avventuriera.

Jeep Avenger 4xe, la potenza giusta per le avventure

Se Jeep Avenger è un progetto riuscito in molti aspetti, e in grado già di regalare comunque diverse soddisfazioni, mancava comunque la trazione integrale, fondamentale per qualsiasi auto di questo marchio. Così, Jeep Avenger 4xe rimane pensata per l’utilizzo urbano, da tutti i giorni, ma guarda di più a coloro che nel weekend vanno per escursioni, trekking e amano uscire dai percorsi tradizionali.

Merito del nuovo propulsore, già conosciuto con Alfa Romeo Junior: è il nuovo ibrido dinamico a 48 Volt, con motore turbo 1.2 litri da 136 CV unito a due propulsori elettrici da 21 kW, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore. Il layout include anche un cambio automatico doppia frizione a sei rapporti, che permette di viaggiare in elettrico a basse velocità, entro i 30 km/h, grazie a una controparte elettrica più importante rispetto alla media dei mild hybrid. Elettrico che, tra l’altro, contribuisce anche alle prestazioni più sportive, grazie alla funzione e-Boost della modalità Sport.

La velocità massima quindi sale a 194 km/h, contro i 184 della Avenger e-Hybrid, e offre uno 0-100 in 9,5 secondi grazie ai 25 N/m di coppia in più, e i 36 CV in più di Avenger e-Hybrid a trazione singola. Il fuoristrada è però reso più profondo anche grazie ad altri interventi specifici, come il miglioramento degli angoli d’attacco, dosso e uscita (22°, 21° e 35°), un’altezza da terra maggiore di 10 mm e capacità di guado fino a 400 mm.

Trazione integrale permanente

La trazione integrale è sempre disponibile con ripartizione 50:50 fino a 30 km/h, e a richiesta tra 30 e 90 km/h. Merito del propulsore combinato al riduttore 22,7:1 posizionato sull’asse posteriore e capace di erogare una coppia di 1900 N/m sulle ruote posteriori e così di superare pendenze fino al 40% su terreni anche molto impegnativi, come la ghiaia. In assenza di aderenza sull’asse anteriore, la Jeep Avenger 4xe è comunque in grado di superare pendenze fino al 20%.

Comunque, anche in caso di zero N/ di coppia, il motore elettrico posteriore rimane collegato alle ruote per necessità impreviste. Quando la trazione integrale è inserita, la distribuzione della coppia si basa sulla reale necessità del momento, con ripartizione fino a 50:50, mentre a velocità superiori a 90 km/h la trazione integrale ritorna permanente e il motore elettrico posteriore viene scollegato dall’asse, riducendo il consumo di carburante.

Immancabile la funzione Selec-Terrain, con le diverse modalità di guida:

Auto, con trazione integrale solo su richiesta per ridurre le emissioni e i consumi. Ideale per la guida urbana;

Snow, con migliore controllo della stabilità e trazione integrale intelligente per viaggiare in sicurezza;

Sand&Mud, adatta a terreni irregolari con controllo di trazione e rapporti di cambio specifici;

Sport, che esalta al massimo la potenza e la coppia del sistema 4xe con e-Boost sulle ruote posteriori.

Chiude il pacchetto la configurazione con sospensioni posteriori Multilink, soluzione nuova e lanciata da Jeep. Tipico di veicoli più grandi, migliora l’articolazione dell’asse posteriore e garantisce il comfort anche sulle strade più dissestate.

Una nuova estetica

La Jeep Avenger 4xe porta all’estremo l’estetica del veicolo, con nuove soluzioni stilistiche. A partire dal gruppo griglia-gruppi ottici, che sembrano ancora più scuri grazie a elementi neri in plastica rinforzata che ne amplificano le dimensioni e rendono l’aspetto più cattivo.

Inedito anche il paraurti, con la parte in plastica nera antigraffio molto più grande ed elementi in verde nella griglia inferiore, così come ci sono nuovi cerchi in nero lucido, e fasce adesive opzionali su tutta la carrozzeria. In verde è anche il logo 4xe sul portellone del bagagliaio. Anche le barre del tetto e il gancio traino posteriore sono stati realizzati accuratamente per migliorare la robustezza dell’auto.

Dentro, gli interni sono quelli che conosciamo, ma anche qui ci sono delle novità. Ad esempio, i sedili sono protetti da una soluzione antimacchia e antifango per renderli più facilmente lavabili.

