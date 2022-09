Duckduckjeep: a Detroit Jeep porta la paperella di gomma più grande del mondo

Jeep porterà al Salone di Detroit, che si terrà dal 14 al 25 settembre 2022, la paperella di gomma più grande del mondo, invitando i suoi fan a visitare lo stand per ricevere una paperella in omaggio (però di dimensioni normali) e per ricevere un trattamento speciale, celebrando il Ducking con il fenomeno “duckduckjeep“.

Questo per omaggiare una nuova tendenza diffusasi tra i proprietari di Jeep Wrangler, i quali oltre a riconoscersi come in un club esclusivo, lasciano anche delle paperelle di gomma contenenti dei messaggi nascosti l’uno per l’altro.

La storia bizzarra del Jeep Ducking

Il Ducking di Jeep è cominciato in Canada agli albori della pandemia, e ha raggiunto velocemente gli Stati Uniti come modo per tenere alto il morale in un periodo buio. Jeep ha deciso quindi di ringraziare i suoi clienti festeggiando anche il ritorno del North American International Auto Show dopo due anni di assenza.

La paperelle gigante sarà esposta all‘Huntington Place & Hart Plaza, e ha dimensioni davvero generose: 18,5 metri di altezza, 21 di larghezza e 24 di diametro, per un peso di 3,6 tonnellate.

Come detto, chi passerà dallo stand riceverà una paperella in omaggio, nonché un gelato speciale: Jeep ha infatti collaborato con Milk & Froth Ice Cream per creare tre gusti speciali, chiamati Snazzberry, Electric Lemon Custard e Trail Tracks, che saranno distribuiti gratuitamente nel primo weekend della fiera (16-18 settembre) fino a esaurimento scorte.

Jeep, infine, invita i suoi fan a pubblicare le foto della loro vettura con la paperella sui social usando l’hashtag “#duckduckJeep” per vincere un premio in una lotteria nazionale. Inoltre, insieme a Ram, Jeep avrà una sua pista di prova chiamata Camp Jeep & Ram Truck Territory: chi parteciperà alle prove, potrà vincere un voucher da 100.000 $ per comprare una vettura della gamma.

