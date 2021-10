La nuova Trailhawk, la Grand Cherokee con prestazioni 4x4 di riferimento.

La nuova Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2022 porta le prestazioni 4×4 della Grand Cherokee a un livello superiore. La nuova versione Trailhawk è dotata di pneumatici all-terrain di serie, telecamera per la guida off-road, sospensioni pneumatiche Quadra-Lift che consentono un’altezza da terra fino a 28,7 cm, migliorati angoli di attacco, dosso e uscita e scatola di rinvio attiva Quadra-Drive II con eLSD posteriore e sistema Selec-Terrain.

La versione con le migliori capacità 4×4 nella nuova gamma Jeep Grand Cherokee prevede inoltre:

Esclusivo sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice per una migliore articolazione e trazione su superfici rocciose e terreni a bassa aderenza

Selec-Speed Control per la gestione della velocità del veicolo in modalità 4LO nella guida off-road più impegnativa. Sui terreni più ripidi o in caso di ostacoli, il Selec-Speed Control applica automaticamente la coppia del motore e/o la pressione dei freni necessaria per mantenere una velocità costante e sicura in fuoristrada, senza necessità per il guidatore di agire sull’acceleratore o sul freno

Protezioni sottoscocca in acciaio ad alta resistenza

Ganci di traino rossi

Cerchi da 18 pollici e pneumatici all-terrain

Trazione, altezza da terra, manovrabilità, articolazione e capacità di guado fino a 61 cm

Decalcomania antiriflesso “Trailhawk” nera e rossa sul cofano

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2022 4xe

La quinta generazione della Jeep Grand Cherokee offrirà la versione elettrificata 4xe della versione Trailhawk, quella più specialistica nella guida off-road, che combina 40 km stimati di autonomia nella guida in full electric all’insegna della “Zero Emission Freedom” e consumi pari a 57 MPGe con le leggendarie capacità 4×4 della Grand Cherokee Trailhawk. Infatti, la nuova Grand Cherokee Trailhawk 4xe non solo ha percorso l’impegnativo tracciato del Rubicon Trail, ma lo ha fatto sfruttando esclusivamente l’alimentazione elettrica in modalità di guida Electric.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2022 4xe: caratteristiche

Sistema di trazione integrale Quadra Drive II con scatola di rinvio a due velocità e rapporto delle marce ridotte pari a 2.72:1

Differenziale posteriore autobloccante elettronico a slittamento limitato (eLSD)

Sistema di controllo della trazione Selec-Terrain

Selec-Speed Control

Altezza da terra di 27,8 cm

Capacità di guado pari a 61 cm

Rapporto di riduzione (crawl ratio) di 47,4:1

Obiettivo di 25 miglia (40 km) stimate di autonomia in full electric e 57 MPGe

Ganci di traino blu

Cerchi da 18 pollici con finiture blu e pneumatici all-terrain

Decalcomania antiriflesso “Trailhawk” nera e blu opaca sul cofano

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.