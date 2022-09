Jeep Wagoneer S, 600 CV e 640 km di autonomia per il nuovo SUV

Dopo Avenger e Recon, il marchio americano annuncia Jeep Wagoneer S, rinascita elettrica di un modello “pensionato” dall’azienda del 1991 e ora pronto a rientrare in gamma con una nuova veste.

Andrà ad affiancarsi al Grand Cherokee promuovendo l’idea di premium all’americana, con un design elegante e aerodinamico e capacità 4×4 di serie con gestione all-terrain e grandi prestazioni: avrà infatti 600 CV di potenza con accelerazione 0-100 in 3,5 secondi, con un’autonomia promessa di oltre 640 km a singola carica. Il debutto è previsto per il 2024 in Nord America ed Europa.

Le caratteristiche del Jeep Wagoneer S

Dei nuovi prodotti presentati, Jeep Wagoneer S è quello con il design più ricercato. Si distingue soprattutto all’anteriore, con la griglia illuminata a LED, come illuminate sono le sette feritoie sottili, eleganti, ormai parte del nuovo corso stilistico del marchio.

Il design è comunque votato all’efficienza aerodinamica, che si combina con l’iconica vista laterale Wagoneer verticale. Non deve essere inteso come noioso: Jeep infatti ha dotato il nuovo modello di tecnologia e artigianato di alta qualità, con capacità 4×4 a zero emissioni ed alte prestazioni.

Oltre a questo, è giusto pensare che all’interno sarà dotato del sistema Uconnect di ultima generazione basato su Android, con smartphone replication wireless e servizi connessi.

