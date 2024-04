Kia trasforma il Museo della Permanente con “Opposites United: Intersections Beyond Boundaries” durante la Milano Design Week 2024: arte, dialogo e tecnologia

Milano si conferma capitale del design con l’arrivo della Milano Design Week 2024, un evento che vedrà protagonista Kia con il suo “Design Cultural Communication Project”. Da oggi e fino al 21 aprile, il Museo della Permanente di Milano diventerà il palcoscenico di un dialogo innovativo tra arte e design automobilistico, ospitando lavori inediti ispirati alla filosofia di Kia “Opposites United”.

Quest’anno, il progetto si spinge oltre il semplice esporre, proponendo un vero e proprio dialogo tra i partecipanti, che includono artisti, designer e gli organizzatori della mostra. L’intento è chiaro: passare da un monologo sulla storia del design a una conversazione aperta e multiculturale, ampliando così la cultura creativa di Kia.

Installazioni: un viaggio tra “Personal and Collective, Tangible and Intangible, Finite and Infinite”.

Personal and Collective La dualità tra l’individuale e il collettivo viene esplorata attraverso le installazioni di Anna Galtarossa e Riccardo Benassi. Mentre Galtarossa invita i visitatori in un viaggio caleidoscopico con “The Spirit of Disco”, Benassi li introduce in un mondo di tecno-pensieri con “Daily Dense Dance Desiderio”. Qui, il personale si fonde con il collettivo, offrendo una prospettiva nuova sulla realtà aumentata e digitale.

Tangible and Intangible Il tema dell’olfatto e della percezione viene magistralmente trattato da Sissel Tolaas in “whereareWEarewhere”. L’installazione promette di sfidare i limiti della percezione sensoriale e di offrire una nuova architettura di sensi, facendo riflettere su un profumo che trascende la realtà tangibile.

Finite and Infinite La collaborazione tra Danilo Grande e Benny Lai, “Led Pulse”, dimostra come l’arte possa superare le barriere culturali e tecnologiche. Attraverso la loro tecnologia Neuronal LED, i due artisti creano uno spazio di interazione vivente che incarna l’essenza del “Dragon0 Universe”, un luogo di performance quotidiane che sfidano il nostro concetto di spazio e tempo.

Con queste installazioni, la Kia Design Week 2024 non si limita a presentare concetti; invita i visitatori a vivere esperienze che trascendano i confini del design convenzionale. È una celebrazione dell’innovazione, un invito a esplorare nuovi orizzonti creativi e a ripensare il modo in cui percepiamo il mondo attorno a noi.

