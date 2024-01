Kawasaki con la sua nuova gamma 500cc 2024 offre un’esperienza di guida dinamica, design all’avanguardia e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Che si tratti della sportività della Ninja 500, del look urbano dell’Eliminator o dell’aggressività della Z500, c’è una moto per ogni tipo di motociclista.

Kawasaki ha annunciato i prezzi di listino per il mercato italiano dei suoi nuovi modelli da 500cc: la Z500, la Z500 SE, la Ninja 500, la Ninja 500 SE, l’Eliminator e l’Eliminator SE, offrendo una gamma versatile per soddisfare le esigenze e le preferenze degli appassionati delle due ruote.

Gamma moto Kawasaki 500cc 2024: prezzi e caratteristiche

La Z500, che si distingue per un design aggressivo, è alimentata da un motore bicilindrico parallelo raffreddato ad acqua dotato di frizione assistita antisaltellamento. Questa moto combina potenza e tecnologia, in un leggero telaio a traliccio che assicura maneggevolezza e controllo. Con un’altezza da terra contenuta, la Z500 è adatta anche ai possessori di patente A2, rendendola una scelta ideale per i nuovi motociclisti.

La Ninja 500, con una base tecnica comune alla Z500 ma con un maggiore orientamento sportivo, si presenta con un look più aggressivo e affascinante. Il nuovo frontale e le linee tese esprimono una forte personalità sportiva. Anche in questo caso, l’accessibilità per i possessori di patente A2 e la manovrabilità a bassa velocità sono i suoi punti di forza, rendendo la Ninja 500 una scelta eccellente sia per i principianti sia per i piloti più esperti che cercano una moto agile e divertente.

L’Eliminator segna il ritorno di un nome iconico nella gamma Kawasaki. Questa cruiser dal design minimal e urban è dotata di un motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido e del classico telaio a traliccio Kawasaki. L’Eliminator 500 offre un ottimo rapporto peso/potenza e una guida coinvolgente e intuitiva, ideale per gli amanti dello stile urbano.

La Z500 è proposta a 5.990 € , la Z500 SE a 6.340 €, la Ninja 500 a 6.490 € , la Ninja 500 SE a 6.990 € , l’Eliminator a 6.490 € e l’Eliminator SE a 6.890 €, IVA inclusa ma esclusi i costi di immatricolazione e messa in strada.

Kawasaki aggiunge valore all’acquisto con un pacchetto di garanzia esteso di 4 anni e lunghi intervalli di manutenzione, previsti ogni 12.000 km.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD