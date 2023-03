Kia EV5 concept, la versione baby della EV9 arriverà in Europa?

Mica male la Kia EV5 concept, presentata al Kia Chinese EV Day. Se la EV9 ha sorpreso per design e stazza, non pochi si sono chiesti se sia davvero utilizzabile sulle nostre, piccole, strade. In attesa di provarla e di capire bene com’è la situazione delle dimensioni della EV9, Kia ci stupisce ancora con la nuova EV5.

Si tratta di concept, ma questa volta è molto molto vicino a ciò che vedremo in produzione ed in vendita verso la fine del 2023 in Cina. Se ci state facendo un pensierino, è la stessa Kia che in un documento ufficiale scrive in maniera sibillina:

I dettagli relativi a eventuali piani futuri per gli altri mercati globali saranno resi noti a tempo debito.

Un modo quasi democristiano per tenere i piedi in due scarpe. Ci dicono che al momento la EV5 è destinata solo alla Cina, ma nello stesso tempo non dicono che sarà così per sempre.

D’altra parte non sono state comunicate specifiche tecniche come potenza, autonomia, oltre che il prezzo, ovviamente. Però sappiamo che c’è un tetto apribile panoramico a tutta lunghezza che è anche un pannello solare. Grazie alle porte incernierate sul retro, i sedili sono in grado di ruotare di 90 gradi. Tutte quelle caratteristiche classiche da concept, che non è detto siano presenti sull’auto di serie.

La Kia EV5 concept è comunque decisamente interessante, inaugurando inoltre una nuova era del design per Kia con una anticipazione della direzione estetica dei futuri modelli completamente elettrici del marchio.

Il pavimento completamente piatto e lo spazio generoso che si trova all’interno dell’abitacolo creano uno “spazio di coesistenza”, dove natura, persone e tecnologia possono incontrarsi in armonia. In combinazione con i temi di design “Healing”, “Caring” e “Re-Charging”, l’interno del Concept EV5 offre agli occupanti l’ambiente perfetto per rilassarsi.

Idee che piacciono, e che sarebbe un peccato destinare al solo mercato cinese. Chissà..

