Sono apparse in rete le foto della Kia EV9 Rendering, ipotesi di come potrebbe essere la versione definitiva del maxi SUV elettrico che andrà ad arricchire la nuova famiglia del marchio coreano.

Come si vede, non sembrano esserci sostanziali differenze con la concept car, e sembrano tenere conto anche delle più recenti foto spia.

Tutte le ipotesi sulla Kia EV9

Al pari della Kia EV6, la versione di serie del nuovo SUV coreano dovrebbe mantenere quasi tutti i dettagli estetici della concept car, con alcune piccole differenze.

Mettendo a confronto la Kia EV9 rendering, in copertina, e la concept car nella foto qui sopra, possiamo subito notare all’anteriore una trama meno elaborata per quanto riguarda i gruppi ottici principali, che sono più infossati sul rendering e più compatti e vicini alla cornice delle diurne a KED che, invece, rimangono invariate. Cambia anche la griglia inferiore, che appare più come un blocco unico nero. Possiamo anche notare che gli specchietti retrovisori nella concept car sono due telecamere, mentre sulla Kia EV9 rendering sono classici, a specchio, e speriamo sia davvero così. Inoltre, i cerchi riprendono quanto visto dalle foto spia.

Non ci sono ipotesi di interni, ma sicuramente cambieranno un po’ rispetto alla concept car anche se evolveranno la filosofia della EV6 in un’auto pensata per garantire il massimo comfort e il massimo spazio. Sicuramente, però, la configurazione dei sedili sarà classica, forse a 7 posti, e non a salotto come si è visto sulla concept car.

Kia EV9 è il secondo modello Kia a nascere sulla piattaforma E-GMP del gruppo Hyundai-Kia, come il cugino SUV IONIQ 7 anch’esso previsto per il 2023, ma anche come la EV6, e come le Hyundai IONIQ 5 e 6. Sarà in grado di fornire una grande autonomia e tempi di ricarica veloci grazie al sistema a 800 volt, con possibilità di recuperare l’80% in meno di 20 minuti.

