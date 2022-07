Kia Niro Online Edition: le nuove versioni speciali

Kia Niro Online Edition: in occasione dell’arrivo della nuova generazione Niro, Kia porta al debutto due versioni speciali con colorazione bicolor prenotabili esclusivamente on line accedendo alla sezione “Prenota la tua Kia” del sito di Kia.

Le ultimissime proposte del primo Crossover Utility Vehicle dedicato a chi è attento al progresso e vuole muoversi con prodotti innovativi e altamente sostenibili, vedono come possibilità di scelta: Nuova Niro EV Evolution Bicolor in livrea Mineral Blue enfatizzata da due fasce laterali High Glossy Black e con montante posteriore in Aurora Black Pearl; mentre per le varianti HEV e PHEV Evolution Bicolor l’offerta prevede la livrea Snow White Pearl, fasce laterali High Glossy Black e montante posteriore Steel Grey.

L’originalità conferita dalla combinazione di colori lucidi e opachi e le nuove colorazioni mettono in risalto e comunicano istantaneamente il progresso e l’alta tecnologia racchiuse nella Nuova Niro. Il particolare design del nuovo sofisticato montante posteriore, per queste edizioni speciali in tinta Aurora Black Pearl e Steel Grey, enfatizza lo stile crossover dal carattere deciso e distintivo.

Le Nuove Niro Online Edition possono essere prenotate esclusivamente sulla piattaformaonline. Una volta selezionata la versione speciale preferita, il cliente ha 2 giorni di tempo per recarsi presso il concessionario e finalizzare l’acquisto. In showroom al cliente verranno illustrati i vantaggi del Pacchetto di Lancio dedicato alla Nuova Niro e, soltanto per coloro che decideranno di prenotare online la versione speciale Plug-in hybrid, sarà previsto anche l’omaggio di un voucher di ricarica KiaCharge del valore di 200 € utilizzabile presso la rete di ricarica DCS in Italia.

Nuova Niro in tutte le versioni, Hybrid, Plug-in Hybrid e 100% Elettrica, per 7 anni include garanzia, aggiornamento mappe e servizi di connettività.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.