Kia EV5, in Corea con batteria NCM da 82 kWh

Il SUV elettrico Kia EV5, considerato un po’ come la baby EV9, destinato al mercato coreano sarà dotato di una batteria NCM (nichel, cobalto, manganese) con una capacità di 82 kWh. Tuttavia, per il mercato cinese, l’EV5 utilizzerà batterie LFP (litio ferro fosfato) anziché le NCM.

La capacità della batteria della Kia EV5 destinata al mercato interno supera quella delle attuali Ioniq 6 e Kia EV6, che montano una batteria da 77,4 kWh. I rumors ci dicono cche l’EV5 con la batteria da 82 kWh dovrebbe ottenere una certificazione di autonomia compresa tra 400 e 500 km, secondo gli standard governativi coreani. Al momento non sono però ancora disponibili specifiche sulla batteria LFP dell’EV5 destinata al mercato cinese.

L’EV5 sarà dotata di un sistema a 400V per la batteria, a differenza del sistema ad alta tensione a 800V. L’utilizzo di un sistema a 800V consentirebbe l’uso di caricabatterie ultraveloci fino a 350 kW, ma Kia ha deciso di adottare per la EV5 il sistema a 400V, più comune tra le auto elettrici.

Dopo aver presentato il modello concept dell’EV5 durante il “Kia EV Day” a Shanghai, in Cina, il 20 marzo, Kia aveva proposto di commercializzare l’EV5 come un modello esclusivo per la Cina.

Il CEO di Kia, Song Ho-seong, ha cambiato però direzione a Marzo affermando che avrebbe venduto l’EV5 anche in Corea. E, come accennavamo tempo fa, il fatto di considerare più mercati potrebbe anche voler dire un’alta cosa: arriverà in Europa?

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.