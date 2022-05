La Kia Sorento da record ha fatto un milione di km cambiando 9 motori in 10 anni!

Una Kia Sorento ha percorso più di un milione di chilometri in 10 anni, cambiando 9 volte il motore grazie alla garanzia a km illimitati.

Che una Kia Sorento possa fare un milione di chilometri è un record, ma che per farli sia stato necessario cambiare nove volte il motore, questa è tutta un’altra faccenda.

Com’è possibile?

La storia è emersa in un post su Reddit, dove il dipendente di una concessionaria Kia ha pubblicato le immagini, con una descrizione che non lascia dubbi: “Lavoro in una concessionaria Kia che offriva una garanzia di 10 anni a chilometraggio illimitato. Su questa Kia Sorento del 2012 dopo 203 cambi d’olio, 20 lavaggi della trasmissione, 10 anni, 9 motori e 4 trasmissioni, la garanzia è finalmente scaduta e il proprietario l’ha venduta.”

A questo punto sono intervenuti quelli di TheDrive, che sono riusciti a mettersi in contatto con il meccanico in questione, che ha confermato sia il record delle 600.000 miglia all’attivo sia che la “povera” Sorento è stata sicuramente maltrattata.

A questo si aggiunge il fatto che le prime versioni del quattro cilindri Theta II da 2,4 litri aspirato, tendevano a non essere affidabili. Negli USA ci sono stati richiami, azioni legali collettive, incendi, e chi più ne ha più ne metta, segnali di un motore che non è poi così eccezionale, e quest’auto ne ha subiti nove.

Il meccanico sostiene che il proprietario in maniera maniacale non solo ha conservato non solo tutte le ricevute di ogni manutenzione effettuata, ma anche le ricevute di ogni volta che ha fatto il pieno di benzina e persino di quando ha gonfiato i pneumatici. L’elevato chilometraggio sarebbe stato accumulato facendo avanti e indietro dalla California dalla vicina Minneapolis, dove si trova la concessionaria.

Com’è finita?

Una volta scaduta la garanzia, l’ha permutata per un’auto usata, la Saturn Vue che in pratica era un’Opel Ampera fabbricata in Messico per il mercato americano. Non si sa nulla della garanzia su quest’ultima vettura, sicuramente non sarà stata decennale a chilometri illimitati…

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.