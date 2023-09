Il granchio blu si può usare per fare l’asfalto sostenibile

Del Granchio blu ormai si è detto tutto, ma da Coldiretti arriva anche la proposta di usarlo come materiale per produrre asfalto. È quanto emerso al convegno “Ricerca ed innovazione per l’economia blu sostenibile: il paradigma di Venezia e le prospettive europee” tenutosi il 26 settembre 2023 e organizzato dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale Sostenibilità, Corila e Cnr-Ismar, ma era già stata anticipata nei giorni scorsi anche dal Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.

Cosa c’entra il granchio blu con l’asfalto?

Divenuto noto per i problemi che pare stia causando all’ecosistema marino, il granchio blu è originario dell’Atlantico occidentale molto invasiva se fuoriesce dal suo habitat naturale, perché si nutre di crostacei, cozze e vongole.

Tra le numerose idee emerse per trasformarlo da danno a risorsa sostenibile, oltre alle ricette, c’è quella di Marina Montedoro, direttrice di Coldiretti Veneto, che lo considera come adatto alla produzione di asfalto.

Per portare avanti la sua tesi, ha detto che si mangia solo il maschio, e che solamente il 4% del pescato può essere usato in ambito gastronomico. Per questo, secondo Montedoro, la strategia da usare è la cattura e il macero, e di usarlo come polimero per fare il selciato come succede con i gusci di cozze e vongole.

Ma non solo selciato. Riprendendo sempre quanto riportato, Montedoro propone di immettere il granchio blu nell’alimentazione zootecnica per sfruttare la grande quantità di proteine che produce. Montedoro ha dichiarato che due settimane fa sono iniziate le prove con tre impianti di biodigestione sul litorale della laguna, per arrivare a produrre biometano. Se tali risultati saranno ritenuti soddisfacenti, Coldiretti sta pensando addirittura a una scala impiantistica.

La proposta, almeno secondo Coldiretti è molto seria. Vedremo se sarà fattibile.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.