L’anteprima della nuova Kia Sorento restyling

E’ in arrivo il restyling della Kia Sorento come testimoniato da alcune foto spia che sono circolate in rete. Ricordiamo allora che siamo alla quarta generazione del SUV nato nel 2002. L’ultima versione è del 2020, ma Kia sta già sviluppando e testando la versione aggiornata, tanto che sono già stati visti su strada veicoli di test pesantemente mimetizzati.

Ecco allora i rendering di Kolesa che ci permettono di immaginare come sarà la Kia Sorento restyling. La nuova Sorento potrebbe ricevere una nuova calandra insieme a nuovi fari led.

Nel rendering vediamo la Kia Sorento con un nuovo paraurti anteriore, mentre sul lato non ci saranno differenze evidenti rispetto all’attuale modello. Nella parte posteriore, il SUV potrebbe invece montare nuove luci con una diversa grafica di luci a LED, una delle possibili opzioni è presentata sul rendering.

Come già accennato nel caso delle fotospia, non ci aspettiamo modifiche importanti nella motorizzazioni, quanto piuttosto affinamenti e miglioramenti della line up attuale.

