Kia Soul 2023: il restyling debutta negli States

Kia Soul 2023 si rinnova a partire dagli Stati Uniti con un design ora vicino a EV6 e Niro e miglioramenti negli interni e tecnologia

Debutta negli Stati Uniti la nuova Kia Soul 2023, restyling del modello che sul mercato americani sarà disponibile all’acquisto dopo l’estate. Un facelift non stravolgente ma volto ad ammodernare un design già di per sé avanguardistico, tipico del modello, che però al momento riguarda solo gli USA, dove la Soul ha successo ed è venduta con motori endotermici, oltre che nella variante elettrica.

In Italia, invece, la Soul è venduta solo con propulsione a batterie, ed è la prima elettrica con cui abbiamo viaggiato. Sarebbe interessante se Kia decidesse di portare la versione aggiornata anche qui.

Le novità della Kia Soul 2023

Kia Soul 2023 è la terza evoluzione di un modello lanciato nel 2009, con un caratteristico design squadrato da k-car, lontano dai tipici canoni europei e americani ma comunque capace di conquistare la sua fetta di pubblico. Anche ora che la terza generazione si rinnova, rimane la forma base spaziosa e riconoscibile, con elementi estetici rinnovati sia dentro che fuori prendendo spunto dal nuovo corso stilistico inaugurato con Kia EV6, e visto sulle nuove Sportage e Niro.

Cambia completamente il frontale, dove i gruppi ottici creano una singola fascia LED, più appuntiti e larghi rispetto a prima. Anche i fendinebbia sono stati ridisegnati, così come la griglia ora più ricercata. Il cofano prende ispirazione dal design a conchiglia della EV6, mentre nella fiancata, oltre a notarsi la doppia colorazione negli allestimenti più ricchi, spiccano i nuovi cerchi dinamici al cui centra si nota il nuovo logo. Dietro, le luci sono state ridisegnate, mentre tra le nuove tinte debuttano il Clear White con tetto Fusion Black e Surf Blue con tetto Fusion Black, quello che si vede in foto.

Anche gli interni si aggiornano senza stravolgimenti, e soprattutto lato tecnologia. Il quadro ha una definizione migliore ed è sempre visibile, mentre al centro c’è il display touch da 10,25 pollici. Sugli allestimenti più ricchi è previsto anche un sistema audio premium Harman / Kardon, mentre lato sicurezza abbiamo:

⋅ Forward Collision Avoidance Assist con funzionalità junction turning (radar + tipo telecamera)

⋅ Highway Drive Assist2

⋅ Smart Cruise Control basato sulla navigazione

⋅ Freno di stazionamento elettronico

⋅ Fari e fanali posteriori a LED

⋅ Copertura cargo

⋅ Forward Collision Avoidance Assist-Pedestrian (FCA-Ped; tipo di telecamera)1

⋅ Lane Keeping Assist + Lane Following Assist1

⋅ Avviso attenzione conducente

⋅ Avviso di deviazione dalla corsia

⋅ Assistenza abbaglianti

Kia Soul 2023 negli Stati Uniti viene venduta solo con propulsore 2.0 5 cilindri da 147 CV con trazione anteriore. I prezzi non sono ancora stari rivelati, e Kia Europe non ha ancora svelato se e quando vedremo il nuovo modello nel Vecchio Continente.

