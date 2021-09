Il nuovo Sportage vanta soluzioni tecniche avanzate per l’elettrificazione dei motori, con modelli ibridi efficienti ed ecologici.

La nuova Kia Sportage 2022 combina un design esterno moderno con un interno premium grazie soprattutto al display avvolgente dove sono stati allocati i sistemi tecnologici più avanzati di connettività. Un vero e proprio concentrato di ingegneria high-tech con la capacità del bagaglio da primato così come lo spazio dell’abitacolo, aumentato sensibilmente per i passeggeri che occupano la seconda fila.

Nuova Kia Sportage 2022: design

L’impatto estetico del nuovo Sportage stabilisce nuovi parametri nel design. Linee tese e ben definite si incrociano sulle superfici della vettura, amplificando le tensioni per una silhouette decisa e raffinata. Allo stesso tempo, superfici pulite ma muscolose generano un design sofisticato per un risultato finale che assicura al SUV una presenza su strada dinamica e che non passa inosservata.

La parte anteriore della nuova Kia Sportage 2022 spicca per i dettagli raffinati e precisi con la griglia nera che si estende su tutta la larghezza. Nell’insieme sono riunite le principali caratteristiche del nuovo Sportage, per un look sorprendente. La moderna griglia Tiger Nose di Kia ben si raccorda con gli esclusivi LED DRL (luci di marcia diurna) dalla forma futuristica a boomerang che pongono in evidenza i gruppi ottici Matrix LED con sistema di illuminazione anteriore intelligente.

Il profilo laterale del nuovo Sportage, rende omaggio alla sua tradizione di iconico SUV, grazie a linee tese che fluiscono sulle superfici della carrozzeria equilibrandosi perfettamente sui volumi contrastanti, per un risultato finale di forte presenza sulla strada.

Un’altra novità assoluta per la gamma Sportage proposta da Kia è la possibilità di scegliere le colorazioni con tetto a contrasto nero, così da accentuare il profilo sportivo ed evidenziare il montante C dall’architettura filante. L’aggiunta di una linea di cintura cromata permette di avere ulteriori linee armoniose con lo spoiler posteriore per una spiccata dinamicità

La parte posteriore ha un muscoloso fastback inclinato e finemente raccordato alle luci posteriori che sono state realizzate con un taglio netto di altissima precisione. I particolarissimi ed inediti gruppi ottici posteriori a rasoio sono collegati da una sottile linea orizzontale che contribuisce a suscitare una sensazione di forte stabilità sulla strada.

A seconda delle specifiche e del modello, la nuova Kia Sportage 2022 può essere equipaggiato con cerchi da 17 pollici, 18 pollici o 19 pollici per la versione top di gamma, con una scelta totale di sei diversi design.

Nuova Kia Sportage 2022: interni

L’abitacolo della nuova Kia Sportage 2022 gioca con l’audacia delle forme, la morbidezza nella qualità dei materiali e l’innovazione dei più avanzati sistemi tecnologici, dando così vita ad uno spazio orientato al guidatore decisamente all’avanguardia. Gli interni sono stati accuratamente progettati per offrire i sistemi tecnologici più avanzati con materiali di prima qualità in uno stile moderno.

Sulla plancia svetta il display curvo finemente integrato con il touch pad e le prese d’aria dalle forme definite e dal design sportivo. Il display curvo conferisce all’abitacolo un’ampiezza e una profondità straordinarie. Il touchscreen high-tech da 12,3 pollici e il controller integrato fungono da centro nevralgico per le esigenze di connettività, funzionalità e utilizzabilità sia per il guidatore sia per il passeggero. Entrambi i sistemi sono stati realizzati per essere facili da usare, altamente intuitivi e morbidi al tatto.

Il quadro strumenti da 12,3 pollici è dotato del display a cristalli liquidi di ultima generazione con una grafica incredibilmente precisa e chiara per una leggibilità immediata. La connettività di ultima generazione si avvantaggia del software over-the-air e degli aggiornamenti delle mappe. Il software avanzato consente agli utenti di connettersi con il proprio veicolo a distanza tramite l’app per smartphone Kia Connect. La tecnologia interattiva e di facile utilizzo offre inoltre agli utenti l’accesso alle principali funzionalità di bordo come i servizi Kia Live, la navigazione online, il riconoscimento vocale online e l’integrazione del calendario dallo smartphone. L’app Kia Connect inoltre offre agli utenti la possibilità di controllare con un semplice tocco da remoto lo stato e l’ubicazione del proprio Sportage.

La console centrale posizionata all’insegna della massima ergonomia per guidatore e passeggero anteriore, ha spazi dedicati per lo stivaggio di oggetti e interruttori soft-touch, questi ultimi appoggiati su una base rialzata accanto al quadrante della trasmissione shift-by-wire per essere facilmente identificati e raggiungibili senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. L’alloggiamento dedicato allo smartphone dispone di un sistema wireless da 15 W che permette ricariche ultra rapide.

In tutto l’abitacolo sono stati impiegati materiali di altissima qualità, piacevoli al tatto, con opzioni cromatiche che comunicano vivacità ed energia. I sedili del conducente e del passeggero anteriore combinano innovazione e comfort con forme sottili e sportive.

Lo spazio interno fortemente razionale di Sportage unisce praticità, funzionalità e versatilità, grazie a un passo compatto di 2.680 mm, una larghezza di 1.865 mm, una lunghezza di 4.515 mm e un’altezza di 1.645 mm. Questo ha consentito un risultato finale eccezionale in termini di comfort per le gambe, per lo spazio per la testa, nonché per la capacità di carico. Sportage offre ben 996 mm per gli arti inferiori dei passeggeri della seconda fila, mentre l’altezza per la testa sempre nella parte posteriore è di 998 mm. La capacità del bagaglio raggiunge i 591 litri. Per massimizzare la fruibilità, i sedili posteriori possono essere ripiegati nella suddivisione 40:20:40 portando il volume disponibile al carico a ben 1.780 litri.

Il nuovo Sportage segna il passo anche nell’impianto audio grazie a un sistema premium Harman Kardon.

La nuova Kia Sportage 2022 è anche disponibile in una versione più sportiva e dinamica, GT-Line, che accentua ulteriormente le sue caratteristiche di SUV altamente prestazionale. La versione GT-Line enfatizza le linee uniche con cromie esclusive. Gli interni giocano su forti contrasti tra bianco e nero, conferendo all’abitacolo un aspetto moderno e attrattivo.

Nuova Kia Sportage 2022: motorizzazioni

Il nuovo Sportage arriva sul mercato con una ampia gamma di moderni propulsori con tecnologia ibrida. I motori a benzina e diesel di ultima generazione sono all’avanguardia per efficienza e potenza.

La versione PHEV del nuovo Sportage impiega il pluripremiato motore T-GDI da 1,6 litri di Kia abbinato ad un motore elettrico da 66,9 kW servito da una batteria agli ioni di litio da 13,8 kWh. Tale combinazione offre una potenza totale di 265 CV, con 180 CV erogati dal motore termico.

Il pacco batteria della versione PHEV è dotato di un’unità di gestione che monitora costantemente lo stato della batteria, inclusi i dati relativi alla corrente, alla tensione e all’isolamento nonché la diagnosi degli eventuali guasti. Il sistema di controllo dispone pure di un’unità di monitoraggio della cella per la tensione e la temperatura.

La versione HEV di Kia Sportage dispone anch’essa del 1.6 T-GDI 180 CV a cui è stato affiancato un motore elettrico da 44,2 kW con una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La potenza totale del sistema è di 230 CV.

Il motore 1.6 T-GDI è disponibile nella nuova gamma Sportage con sistema mild hybrid (MHEV), sviluppato per ridurre le emissioni e ottimizzare l’efficienza. Offre prestazioni sportive con bassi consumi, sia nella versione da 150 CV sia in quella da 180 CV. L’unità a quattro cilindri ha ottenuto una maggiore efficienza attraverso un processo di combustione inedito e ottimizzato, con tecnologie dedicate al raffreddamento e alla riduzione degli attriti, tramite un avanzato sistema di gestione termica integrato e l’utilizzo di un cuscinetto a sfere a basso attrito.

Nella gamma del nuovo Sportage europeo è disponibile anche un motore diesel da 1,6 litri mild hybrid ad alta efficienza e ridotto impatto ambientale da 136 CV e tecnologia Mild Hybrid. Questa unità dispone di tecnologie avanzate per il controllo delle emissioni SCR così da ridurre al minimo le emissioni di sostanze inquinanti come NOx e particolato

Il motore 1.6 T-GDI viene abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce (7DCT) o con un cambio manuale a 6 marce (MT). Il diesel da 1,6 litri, con tecnologia MHEV può essere scelto con un cambio manuale intelligente a sei marce (iMT) o al doppia frizione 7DCT.

Tutti i modelli sono dotati della tecnologia Idle Stop-and-Go di Kia che spegne il motore quando l’auto è ferma, offrendo un ulteriore risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni. La funzione ISG può essere utilizzata anche con la tecnologia ADAS. Questa combinazione evita inutili operazioni di arresto e avviamento del motore e mantiene il conducente sempre informato sullo stato dell’ISG.

Nuova Kia Sportage 2022: Terrain

Una novità importante è l’introduzione del Terrain Mode. Sviluppato per i proprietari di Sportage che intendono affrontare qualsivoglia tipologia di percorso, il Terrain Mode regola automaticamente le impostazioni del veicolo per una guida ottimale su neve, fango e sabbia.

Quando si esclude il Terrain Mode, Sportage passa automaticamente alla modalità Drive e si possono selezionare le configurazioni Comfort, Eco o Sport. Per la massima comodità e sicurezza, tutte le configurazioni possibili vengono visualizzate nel quadro strumenti digitale ad alta risoluzione.

Nuova Kia Sportage 2022: DriveWise

Il nuovo Sportage dispone inoltre di diversi dispositivi volti alla tutela dei suoi occupanti tra cui airbag conducente, airbag passeggero, airbag a tendina laterali, airbag centrale per i sedili anteriori e airbag laterali inferiori.

L’acclamata tecnologia Advanced Driver Assistance System (ADAS) sviluppata internamente da Kia, nota anche come DriveWise, aiuta il nuovo Sportage a evitare potenziali pericoli, proteggendo completamente gli occupanti e gli altri utenti della strada. Nel pacchetto DriveWise ADAS, il nuovo Sportage dispone del sistema di prevenzione delle collisioni frontali di Kia, con la funzionalità Junction Turning, che aiuta a evitare impatti con le auto in arrivo nella direzione opposta quando si svolta a sinistra negli incroci.

