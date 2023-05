L’Alpine A110 Pikes Peak è la bellissima belva da 500 CV

Alpine A110 Pikes Peak è l’auto sportiva progettata per la cronoscalata americana del prossimo 25 giugno. Grazie alla collaborazione tra i team di Alpine e Signatech, l’A110 Pikes Peak è stata trasformata in una vera e propria belva da corsa con un design aerodinamico estremo.

Alpine A110 Pikes Peak è equipaggiata con un blocco motore di circa 500 cv, minigonne laterali, deflettori, un alettone posteriore imponente e una presa per l’aria sul tetto per aumentare la potenza del motore. La riduzione della massa del modello a soli 950 kg è stata possibile grazie al lavoro specifico sui materiali. L’auto presenta una “pinna di squalo tipo Le Mans” sul lunotto posteriore e un trattamento più aggressivo delle luci, con fari posteriori spostati in tre segmenti verticali.

L’A110 Pikes Peak sarà guidata dal pilota Raphaël Astier, vincitore della Coppa FIA R-GT 2022 con l’A110 Rally. Astier effettuerà le prime sessioni di prove in Francia, prima di partire per Colorado Springs, dove il team effettuerà gli ultimi preparativi per la cronoscalata.

I designer di Alpine hanno fatto propria la scelta dell’estremo, dimostrando un forte impatto visivo senza tralasciare alcune proporzioni iniziali, così da far rientrare l’auto nella categoria Time Attack 1. L’obiettivo ambizioso di Alpine è di battere alcuni record nella categoria Time Attack 1.

L’auto è stata progettata per soddisfare i requisiti della Pikes Peak, con una lunghezza di 19,93 km e 156 curve. L’A110 Pikes Peak è stata preparata con una posizione di guida ottimizzata, che permette al pilota di avere una maggiore visibilità sul percorso. Questa auto sportiva con la sua tecnologia avanzata, grazie alla DM-i e alle batterie a lama, sottolinea la filosofia di Alpine, “technology is king and innovation is the foundation”.

Con l’A110 Pikes Peak, Alpine continuerà a far parlare di sé nel mondo delle corse automobilistiche, dimostrando ancora una volta la sua passione per la velocità e la tecnologia avanzata.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.