Orari F1 TV8 Monaco 2023 ed in diretta su SKY e NOW

Gli orari della Formula 1 su TV8 del GP di Monaco, Domenica 28 maggio alle 18 con la diretta su SKY alle 15. Ricordiamo che questa sarà la settima tappa della stagione dopo la cancellazione del GP di Imola, per i tragici fatti che conosciamo.

Speriamo che quello di Monaco sia un weekend emozionante, con grandi aspettative per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, con le monoposto che finalmente potrebbero dire la loro dopo quanto visto a Miami. Saranno interessanti anche gli aggiornamenti che verranno introdotti dalla Ferrari e dalla Mercedes, mentre ci si chiede chi riuscirà a contrastare il dominio della Red Bull.

Dove dove vedere il GP in diretta su TV8, Sky e Now.

Per tutti gli appassionati di Formula 1, sarà possibile seguire il Gran Premio di Montecarlo su TV8, Sky e in streaming su NOW. L’evento sarà trasmesso da giovedì 25 a domenica 28 maggio su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre sarà visibile in chiaro su TV8 in differita.

Giovedì si entra subito nel vivo dell’evento con le prime sessioni di prove libere di Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup e la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30. Alle 20.15, poi, lo speciale “F1 Academy Barcellona”: terzo appuntamento del campionato femminile, secondo consecutivo in Spagna. Tutte all’inseguimento della padrona di casa Marta Garcia, leader della classifica.

Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 15, mentre sarà in differita alle 18 su TV8.

Orari F1 GP Monaco su TV8

Sabato 27 maggio

Ore 18.00 Pre qualifiche

Ore 18.30 Qualifiche GP Monaco (differita)

Ore 19.45 Post qualifiche

Domenica 28 maggio

Ore 16.30 Pre gara

Ore 18.00 GP Monaco (differita)

Ore 20.00 Post gara

Orari F1 TV GP Monaco su SKY e NOW

Giovedì 25 maggio

Ore 13.25: F3 – prove libere 1

Ore 14.55: F2 – prove libere 1

Ore 16.25: Porsche Super Cup – prove libere

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 18.00: conferenza stampa piloti

Ore 20.15: “F1 Academy Barcellona”

Venerdì 26 maggio

Ore 11.00: F3 – qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17.00: F1 – prove libere 2

Ore 18.00: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Super Cup – qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20.00: conferenza stampa Team Principal

Sabato 27 maggio

Ore 10.55: F3 – sprint race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: qualifiche F1 (differita dalle 18.30 su TV8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 28 maggio

Ore 7.55: F3 – sprint race

Ore 9.40: F2 – Formula Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 gara (differita dalle 18 su TV8)

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Ntt Indycar Series: 500 Miglia Indianapolis

Live su Sky Sport Arena ed in Streaming su Now

Domenica 28 maggio

Ore 18.15: Studio IndyCar

Ore 18.30: gara IndyCar 500 Miglia

