La Lamborghini Revuelto debutta su The Crew Motorfest

La Lamborghini Revuelto, prima ibrida del marchio emiliano, debutta per la prima volta su The Crew Motorfest, l’ultimo capitolo della saga automobilistica di Ubisoft uscito il 14 settembre per PC, Play Station e Xbox. Il gioco costa 69,99 €, ma fino al 18 settembre è disponibile, solo su PC, in una prova gratuita di 5 ore, dopo la quale chi decide di comprare il titolo potrà continuare la storia da dove è stata interrotta.

Per celebrare il suo sessantesimo anniversario, quindi, il Toro ha scelto di lanciarsi nell’era moderna, dando modo a tutti di poter guidare, almeno virtualmente, il suo primo bolide a basse emissioni.

1015 CV in giro per le Hawaii

La casa automobilistica italiana ha lavorato insieme alla software house francese, e ha portato anche un esemplare reale della sua vettura all’evento di lancio del videogioco. The Crew Motorfest è il successore di The Crew 2 ed evolve completamente, permettendo però a chi possiede già The Crew 2 di importare le auto dal precedente capitolo.

Proprio una Revuelto arancio introduce al grande open world del gioco, e la vediamo sfrecciare per le strade di O’ahu, una delle isole dell’arcipelago delle Hawaii, che fa appunto da ambientazione del titolo e permette tante tipologie di terrenp, dalle strade asfaltate allo sterrato alle pendici dei vulcani per sfide più adrenaliniche.

La Lamborghini Revuelto, che arriva proprio quando Lamborghini compie 60 anni, gode di un V12 ibrido che porta a una potenza complessiva di 1015 CV, incarnando ed evolvendo tutti i valori tipici di questo marchio. Oltre a poter essere guidata da tutti col proprio joystick o, per i più esperti, con la propria postazione da sim-racer, The Crew Motorfest introduce anche le “Playlist”, campagne tematiche che offrono diverse esperienze tra gare ed eventi per un’immersione totale nel videogioco, data anche la ricca presenza di aneddoti e storie legate al mondo dell’auto.

15 sono già disponibili al momento del lancio, tra cui quella che ripercorre tutte le tappe fondamentali della storia di Lamborghini, dalla Miura SV del 1971 alla Revuelto, in una vera e propria festa per celebrare l’importante compleanno.

