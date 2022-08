E’ più veloce una Lamborghini Huracan o una KTM da MotoGP?

Cosa c’è di meglio che mettere in pista una Lamborghini Huracan ed una KTM da MotoGP per vedere chi è la più veloce? E cosa c’è di meglio quando sulla KTM da MotoGP c’è in sella nientemeno che Dani Pedrosa?

In questa sfida organizzata da Carwow, da una parte abbiamo la Lamborghini che ha notevole vantaggio in termini di potenza, ma un peso decisamente più elevato. Parliamo di 1.507 kg, ovvero circa dieci volte il peso della KTM. Il motore della KTM è un quattro cilindri aspirato da 1,0 litri con una potenza di circa 270 CV e una coppia di 120 Nm.

Nella prima gara tra la Lamborghini Huracan e la KTM da MotoGP, la trazione integrale della Huracan le dà un vantaggio in partenza, ma con l’aumentare della velocità la moto supera rapidamente la supercar di Sant’Agata Bolognese e conquista una facile vittoria. La seconda gara non va molto bene per Dani Pedrosa, che ha mollato la frizione troppo in fretta e ha fatto girare la gomma posteriore, costringendolo ad abbandonare la corsa e regalando alla Lamborghini una facile vittoria.

Per la terza e ultima gara, la Huracan ha ancora una volta ottenuto un lancio eccellente ma, proprio come nella prima, la MotoGP è riuscita a passare e a conquistare un’altra vittoria.

Si è poi svolta una gara di rollio dalla terza marcia. Sebbene la Lamborghini Huracan sia eccezionalmente veloce grazie alla sua coppia di turbocompressori, non riesce a tenere il passo della KTM. Una gara con la Huracan in terza marcia e la moto in quinta è un po’ più vicina, ma ancora una volta è la due ruote a vincere.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.