Il video spia della nuova Lamborghini Huracan Sterrato su strada

Un video spia decisamente particolare quello che vede come protagonista la nuova Lamborghini Huracan Sterrato su strada, realizzato come sempre dal mitico Varrix.

Riuscire a vedere il prototipo della prossima Lamborghini Huracan Sterrato è un fatto decisamente particolare, perché si pensava che il progetto Sterrato fosse stato cancellato da tempo ma questo potrebbe significare che prima o poi vedremo davvero la prima Lamborghini Huracan fuoristrada!

La Lamborghini Huracan Sterrato, la supercar off-road della casa di Sant’Agata Bolognere basata sulla Huracan, è stata quindi avvistata in fase di test. La Sterrato è stata presentata per la prima volta come concept nel 2019 e pare priprio che ora stia entrando in produzione, con una presentazione globale prevista per l’agosto del 2022.

Come si vede dalle immagini spia, la Lamborghini Sterrato presenta una maggiore altezza da terra. Si presume che il prototipo abbia una configurazione AWD. Si vede anche che sfoggia skid plate, barre sul tetto, una barra luminosa a LED sul cofano e una presa d’aria a doppia entrata sul tetto. Tuttavia, il prototipo non presenta i rivestimenti massicci e le ruote maggiorate visti sul concept, che potrebbero essere aggiunti alla versione di serie in un secondo momento.

Secondo le indiscrezioni, la Lamborghini Sterrato utilizzerà il motore V10 aspirato da 5,2 litri della Huracan EVO. Produce 631 CV ed è abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti e a un sistema di trazione integrale. Lamborghini non ha ancora confermato se la Sterrato sarà un progetto unico o farà parte di una produzione in serie limitata.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.