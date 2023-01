Lancia Vision Alpha potrebbe essere una Stratos elettrica?

Il designer Laszlo Varga ha pubblicato sul suo profilo Behance il progetto della Lancia Vision Alpha, un rendering nei minimi dettagli, dagli sketch ai poligoni 3D fino al finale, che ipotizza una nuova super car torinese come ai tempi dei fasti del rally, e che in effetti sarebbe un ritorno interessante.

Improbabile, certo, almeno nel breve periodo. Ma magari qualcuno coglie l’idea…

Lancia Vision Alpha: una nuova idea di Stratos

La Vision Alpha è un rendering che presenta un’auto dichiaratamente ispirata alla Stratos, anche se senza questa conferma l’omaggio è evidente. Questa forma morbida, una doppia onda da paraurti a spoiler posteriore, compatta come lo era la Stratos, ma in chiave moderna. Quasi un restomod questa Vision Alpha, perché comunque elementi tech e distintivi delle automobili odierne ci sono tutti.

A partire dai fari, ovviamente a LED, sapientemente nascosti in tutto il cofano a formare un arco, come nascosti erano quelli della Stratos, seppur con tecnologia a scomparsa.

Quelli posteriori sono a loro volta nascosti, intricati nella mascherina in nero lucido.

Un’auto sportiva, una gran turismo per viaggiare, come dimostrano le gomme Pirelli e i cerchi vintage nell’estetica; e come dimostra l’ambientazione scelta, immaginiamo sull’arco alpino.

Lato motori, difficile immaginare quali potrebbero essere. Sarebbe interessante se fosse un adattamento del V6 Nettuno di Maserati, lo stesso usato sull’altrettanto emozionante MC20, ma Lancia produrrà solo elettriche dal 2027, e le prossime auto che lancerà, a partire dalla nuova Ypsilon, saranno a batteria.

E allora, che elettrico sia, perché del resto supercar a batteria ci sono e sono anche piacevoli. Pensiamo alla Lotus Evija, alla Pininfarina Battista, alla Porsche Taycan, o alla Maserati GranTurismo Folgore, prevista per quest’anno. Ecco quindi che una Vision Alpha elettrica potrebbe scontentare qualcuno, ma ridarebbe vita, almeno in elettrico, a una Lancia che a molti manca e che ancora fa sognare.

—–

