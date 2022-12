Lancia Ypsilon 2023 offre di serie alcune dotazioni tecnologiche che semplificano la vita quotidiana, migliorando sensibilmente il piacere di guida e il comfort a bordo, rendendo il modello ancora più contemporaneo. Come dimostra il nuovo caricatore wireless posizionato sotto la leva del cambio e che consente di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort.

La connettività della nuova Lancia Ypsilon evolve con la radio 7” touchscreen ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. E, per la prima volta sul modello, debutta la telecamera posteriore che agevola le manovre di parcheggio per una concreta esperienza stress-free.

Lancia Ypsilon 2023: nuova livrea Verde Rugiada e nuovi interni

Anche la palette colori riserva delle novità, a cominciare dalla nuova nuance di lancio, il Verde Rugiada, che rinvia alla natura e all’innovazione. Nuovo outfit anche per gli interni: nell’abitacolo risaltano, infatti, il nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, i raffinati accenni multicolore verde sulla gemma del cambio, sul calice del volante e sulle cornici delle bocchette, ed il cluster strumenti rinnovato nella grafica. Allo stesso modo, sono nuovi i sedili con rivestimento con Seaqual Yarn, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

Motorizzazioni mild hybrid e GPL

In perfetto stile Lancia, la nuova Ypsilon è oggi ancora più attenta all’ambiente. Equipaggiata esclusivamente con la motorizzazione Mild Hybrid che abbina il motore benzina 1.0, 3 cilindri, 70cv (51,5 kW) della famiglia Firefly, ad un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio. Efficiente, compatta e accessibile, la nuova Ypsilon beneficia di tutti i vantaggi di un veicolo ibrido, in base alle normative locali, tra cui libertà di accesso e circolazione nei centri urbani, riduzione del costo del parcheggio nei centri cittadini e agevolazioni fiscali.

La nuova versione GPL Ecochic rappresenta l’auto a gpl ideale per coloro che vogliono risparmiare ma senza rinunciare all’eleganza, in perfetto stile Lancia. Fino al 31 dicembre, nuova versione GPL Ecochic è proposta a partire da 189 € al mese, con anticipo 3.070 €, 36 rate da 189 € e rata finale residua pari a 9.210 €. Offerta valida fino al 31 dicembre 2022.

Anche la versione Silver si rinnova con una nuova caratterizzazione nera sulla calandra e sulle cornici del logo e del paraurti inferiore. Il frontale più giovanile è completato dai DRL alogeni e lo spoiler nero, quest’ultimo di serie sull’intera gamma. Resta disponibile in gamma la serie speciale Alberta Ferretti, ora più tecnologica che mai.

—-

