Lancia Ypsilon HF da 240 CV: dal 2025 il ritorno di Lancia alla sportività

Arriverà nel 2025 nuova Lancia Ypsilon HF una vettura che vuole ridefinire il concetto di sportività. Con la una potenza impressionante e un design accattivante, questa vettura non mancherà di lasciare a bocca aperta chiunque la veda sulla strada. È stato lo stesso amministratore delegato del marchio, Luca Napolitano, a rivelare la notizia in occasione della presentazione della concept Pu+Ra HPE, nelle immagini di questo articolo, svelando in anteprima alcuni particolari della nuova versione della celebre utilitaria.

La Lancia Ypsilon HF si contraddistinguerà per un design ancora più sportivo, con un assetto ribassato e finiture esclusive. La potenza massima, pari a 240 cavalli, la renderà una delle vetture più performanti della sua categoria. La nuova Lancia Ypsilon sarà basata sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, e avrà dimensioni maggiori rispetto alla generazione attuale, con una lunghezza superiore ai quattro metri. Il design sarà inoltre più virile, con linee nette e un frontale aggressivo che non passerà inosservato.

Tra le novità più attese, potrebbe esserci anche la possibilità di una trazione integrale. Secondo alcune indiscrezioni, la versione HF potrebbe essere dotata di un secondo motore elettrico al posteriore, realizzando così una soluzione di tipo “HF integrale“. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali in merito, e sarà necessario attendere ulteriori informazioni per saperne di più.

La nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile sia in versione ibrida termica che in versione completamente elettrica, e la versione HF potrebbe essere derivata proprio da quest’ultima. Attualmente, le vetture elettriche del gruppo Stellantis su base CMP possono raggiungere una potenza massima di 156 cavalli, ma per arrivare ai 240 cavalli annunciati per la Ypsilon HF, sarà necessario impiegare tecnologie ancora più avanzate.

In sintesi, la nuova Lancia Ypsilon HF rappresenta un’evoluzione importante per uno dei modelli più iconici e apprezzati del marchio italiano. Con un design sportivo, prestazioni eccezionali e tecnologie all’avanguardia, la Ypsilon HF si preannuncia come una delle vetture più ambite sul mercato, capace di soddisfare le esigenze di chi cerca un’esperienza di guida emozionante e innovativa.

Un vero e proprio ritorno al cuore sportivo di Lancia, e chissà se possa essere il preludio di un ritorno anche della Squadra Corse HF Lancia che dettò legge nel mondo dei rally.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.