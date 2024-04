Il nuovo Land Rover Defender XS Firmship Edition è un’edizione limitata firmata da Job Smeets, disponibile in sole 25 unità.

Si potrebbe dire che una nave Firmship è come il Defender sull’acqua. Job Smeets dello Studio Job, che progetta per Firmship, ha ricevuto il compito di creare questa traduzione nautica con il bellissimo design esistente del Defender. Il Defender di Firmship è stato laccato con la vernice metallica più forte e resistente disponibile al mondo. È la vernice normalmente utilizzata sui bulldozer e sulle cabine telefoniche pubbliche in metallo negli Stati Uniti.

Le ruote sono di origine inglese e sono la versione rielaborata delle ruote originali progettate e utilizzate da Land Rover quando tutto ebbe inizio. L’interno del Defender Firmship è un’interpretazione del design di Job Smeets. “Firmshipped”, è tutto tono su tono in grigio chiaro: il RAL 7035. L’intero abitacolo è stato rivisto, con l’esterno e l’interno che sono in sincronia perfetta l’uno con l’altro.

Perché il RAL 7035 è così importante per Firmship? Il RAL 7035, noto anche come grigio chiaro, è una tonalità specifica del sistema di abbinamento dei colori RAL. Questo sistema è stato sviluppato in Germania nel 1927 ed è ampiamente utilizzato in vari settori per standardizzare le scelte cromatiche. I colori RAL sono utilizzati da Job Smeets di Studio Job.

Ecco i motivi per cui Job Smeets ha scelto il RAL 7035 per Firmship: la neutralità di RAL 7035 è un colore neutro che si colloca al centro dello spettro della scala dei grigi, il che lo rende una scelta versatile che può essere abbinata a un’ampia gamma di altri colori. Questa neutralità lo rende un eccellente colore di base nel design e nell’architettura.

La versatilità è una delle sue caratteristiche principali. RAL 7035 può essere utilizzato sia in applicazioni interne ed esterne, rendendolo adatto a un’ampia gamma di scopi. Non solo RAL 7035 è un colore senza tempo che non passa di moda. Il suo aspetto sobrio e classico, si conferma una scelta affidabile, soprattutto in contesti in cui la longevità e la coerenza sono essenziali. La natura morbida e rilassante di RAL 7035 lo rende adatto ad ambienti in cui si desidera un’atmosfera serena ed infine RAL 7035 si abbina bene a diversi materiali, tra cui metalli, cemento, vetro e legno.

Fonte Firmship

Copyright Image: Sinergon LTD