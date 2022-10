L’elenco degli autovelox in Lombardia dal 3 al 9 Ottobre

Ecco dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia nella lista valida da oggi lunedì 3 fino a domenica 9 ottobre 2022. Qui invece potete trovare tutti gli autovelox a Milano, con l’elenco completo del 2022.

Si tratta come sempre dei rilevatori di velocità utilizzati nell’ambito operazioni di controllo della velocità da parte della Polizia Stradale, che ci comunica preventivamente i luoghi dove verranno effettuate le verifiche. Saranno interessate strade provinciali, strade statali ma anche autostrade e tangenziali.

Vi raccomandiamo di seguire le regole del Codice della Strada, di moderare la velocità e per maggiore sicurezza di adottare la guida difensiva. Inoltre per chi fosse interessato, qui i nostri consigli per i dispositivi legali anti autovelox da avere sempre in automobile con i veri limiti di velocità, tolleranze comprese.

Autovelox in Lombardia fino al 9 Ottobre

04/10/2022

Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA

05/10/2022

Strada Provinciale SP 169 Carvico – Brivio BG

06/10/2022

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

07/10/2022

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano MI

Strada Statale SS 38 dello Stelvio SO

Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

Nuova Strada ANAS NSA 599 Porto Ceresio Luino VA

08/10/2022

Strada Statale SS 38 dello Stelvio SO

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO

09/10/2022

Autostrada A 07 Milano-Genova PV/

Strada Provinciale SP 235 di Orzinuovi LO/

