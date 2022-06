Nuova Lexus RX: arriva la quinta generazione disponibile dal 2023

Debutta la nuova Lexus RX con tripla proposta elettrificata e potenze che vanno fino a 371 CV per la versione 500h e trazione integrale

È stata presentata la nuova Lexus RX, quinta generazione del SUV del marchio premium giapponese oggi completamente rivista per allinearsi nel design ai più compatti UX e NX. Una vettura considerata dal marchio fondamentale per la strategia “Lexus Electrified“, che lo vedrà trasformarsi in produttore di sole auto elettriche.

Il nuovo modello, infatti, si affianca al già citato NX, rinnovato a fine 2021, e al nuovo RZ, il primo modello elettrico, per la costruzione di un nuovo capitolo. Nuova Lexus RX arriva in Europa con tre diverse varianti elettrificate, con al centro RX 450h+ con tecnologia plug-in hybrid. Il modello è ordinabile già dal 1 giugno 2022 con Omotenashi Pack a 1.000 € anziché 4.000, ma le prime consegne sono previste all’inizio del 2023.

Nuova Lexus RX: design Next Chapter più pulito

Come già NX, anche la nuova Lexus RX sviluppa il linguaggio stilistico “Next Chapter”, che evolve l’iconica clessidra frontale delle vetture Lexus estendendola a fondamentalmente tutto l’anteriore.

In generale, la nuova Lexus RX ha un carattere dinamico, elegante e deciso, con la clessidra protagonista a esprimere un “senso di potenza elettrificata“, ma anche un basso centro di gravità a segnale del lavoro fatto per mantenere basso il baricentro e, quindi, stabile il veicolo.

La nuova generazione presenta fari più compatti e affilati, più prese d’aria ed è più larga di 15 mm rispetto alla generazione precedente.

Dietro, I fari sono connessi al centro in maniera simile a quanto visto su NX, con la scritta “Lexus” a caratteri distanziati per una maggiore pulizia del design. Sia all’anteriore che al posteriore i gruppi ottici sono tri-LED, più nitidi e orizzontali.

L’allestimento F Sport ha poi dettagli esclusivi, come minigonne e paraurti più aerodinamici e una griglia anteriore con disegno diverso. Questa configurazione sarà disponibile in Italia solo con motore 500h Turbo Hybrid.

Tazuna per gli interni

All’interno, invece, l’abitacolo sposa la nuova filosofia Tazuna introdotta con NX e RZ, il cui termine significa in giapponese “Redini di cavallo”. Questo per sottolineare un controllo diretto ma intuitivo della vettura. Le fonti di informazione come lo schermo multimediale e il display cluster dietro il volante, l’head up display e gli strumenti sono tutti raggruppati in modo che i loro contenuti possano essere letti con il minimo movimento di occhi e testa e, quindi, riducendo le distrazioni.

L’interior design dell’abitacolo presenta uno spazio interno abbastanza minimalista, lontano da un passato ricchissimo di tasti che caratterizza tutte le Lexus della generazione precedente, mentre i materiali sono di elevata qualità. I sedili anteriori sono stati progettati per avere un sostegno eccellente, e godono senza dubbio di riscaldamento e ventilazione, mentre la forma concava ai lati è pensata per un maggior supporto ergonomico intorno alla vita. I più ecologisti potranno scegliere degli interni completamente “leather-free”, ovvero privi di pelli animali sostituite da pelle sintetica in colori Black o Ammonite Sand.

Con il pack Omotenashi è disponibile la funzione Lexus Mood Selector, per una personalizzazione dei LED ambientali fino a 64 colori e 14 temi personalizzati.

Nuova anche la connettività, con i servizi sempre connessi e l’infotainment aggiornabile via etere. La nuova Lexus RX ha un dusplay touch da 14 pollici di serie, con schermo antiriflesso e pulsanti fisici aggiuntivi per una gestione più semplice. Di serie sono presenti anche i servizi cloud, ed è anche disponibile l’assistente vocale intelligente “Hey Lexus” che risponde a domande e comandi in linguaggio naturale. Di serie anche la smartphone replication con connettività wireless ad Apple CarPlay e connessione cablata per Android Auto.

Sugli allestimenti più alti è di serie il nuovo impianto audio Mark Levinson Premium Sorround Sound con 21 altoparlanti, ottimizzato proprio per l’abitacolo dell’auto.

Più leggera di 90 kg

La nuova Lexus RX è costruita sulla piattaforma GA-K, la stessa di NX ma sviluppata su un assetto diverso che vede la parte anteriore riprogettata per avere un passo più lungo, e per implementare più traverse e rinforzi alle sospensioni in modo da rendere tutto un po’ più rigido. Così facendo, le sospensioni sono più precise, e il comfort ne trae beneficio.

Non solo. La piattaforma GA-K ha permesso di ottenere una nuova generazione più leggera di 90 kg rispetto alla precedente per merito di un acciaio ad alta resistenza 2GPA per i montanti e dell’alluminio su parafanghi e cofano; e più bassa di 10 mm per un abbassamento del baricentro di 15 mm. Per contro, il passo è più lungo di 60 mm a fronte di una lunghezza identica a quella del modello precedente, a tutto beneficio dello spazio per gli occupanti.

Nuovi motori elettrificati

La nuova Lexus RX arriva sul mercato con tante tipologie di motore ibrido diverso. Al top di gamma la RX 500h, con l’ibrido da prestazioni rivoluzionarie e sistema di trazione integrale Direct4. Un motore 2.4 turbo ibrido unito a un cambio automatico a 6 rapporti per una potenza totale di 371 CV e accelerazione 0-100 in 6 secondi, per consumi dichiarati tra gli 8,2 e gli 8,5 litri ogni 100 km (da rapportare alla potenza) ed emissioni di 182-189 grammi di CO2 al km.

In questo sistema il motore elettrico anteriore si trova tra il motore a benzina e la trasmissione, con frizione su entrambi i lati per una maggiore flessibilità nell’erogazione di potenza. Dietro, un motore elettrico e-Axle da 80 kW con dimensioni compatte per non togliere troppo spazio al bagagliaio. Come su RZ la potenza viene controllata dal Direct4, sistema intelligente che bilancia continuamente la potenza e la coppia tra gli assali in ogni situazione di guida, con spostamento automatico privo di interruzioni.

Lexus RX 450h+ è invece la prima RX con motore ibrido plug-in 2.5 con potenza totale di 306 CV e accelerazione 0-100, ma consumi dichiarati di appena 1,1-1,2 litri ogni 100 km. Lexus si aspetta essere la versione più venduta in Europa occidentale e centrale, perché unisce un motore ibrido a 4 cilindri con batteria da 18,1 kWh e a un motore elettrico posteriore per la trazione integrale, per un’autonomia in full electric di 65 km fino a 135 km/h.

L’ultimo motore ibrido è il 350h, quarta generazione del full hybrid con potenza di 245 CV e consumi dichiarati tra 6,4 e 6,7 litri ogni 100 km, che Lexus vede come valida alternativa ai concorrenti diesel di cilindrata più ridotta.

