Ecc come far cessare i litigi tra automobilisti in un istante

Un video decisamente particolare che arriva da Hong Kong dove due auto stanno per fermarsi per litigare. Non sappiamo cosa abbia scatenato la situazione, ne tanto meno chi abbia ragione o torto. Quello che è certo è che ad un certo punto le due auto si fermano in mezzo alla strada.

Ed è proprio in quel momento che qualcuno che arriva da dietro gli fa cambiare completamente idea. Si, perchè l’autista del mezzo che sta riprendendo la scena, frena bruscamente e fa piombare tutto il suo carico sulle povere automobili.

Si tratta di cemento fresco, che inonda tutto quello che tra davanti a se. Le due auto finiscono sommerse di cemento tanto da far saltare un lunotto posteriore. Che dire? Litigare in strada è sempre una pessima idea!

