Camionista eroe: frena tempestivamente e salva la vita del bimbo che attraversa senza guardare

Il video di oggi mostra l’incredibile prontezza di riflessi di un camionista che è riuscito a frenare in tempo evitando una tragedia. Ma andiamo con ordine. La scena si svolge in una tranquilla strada extraurbana, dove un bus si ferma per far scendere due bambini. Tuttavia, invece di aspettare che il bus riparta, i bambini prendono una decisione rischiosa.

Ignari del pericolo imminente, i due piccoli attraversano la strada di corsa. Nel frattempo, un camion si avvicina velocemente dal lato opposto. Il veicolo che riprende la scena suona il clacson, per avvertire tutti del pericolo. Ma mentre la bimba si ferma e torna indietro, il bambino decide di continuare ad attraversare, proprio nel momento in cui si trova davanti il camion.

Il camionista, con un istinto sorprendente, percepisce immediatamente il pericolo imminente e reagisce in modo fulmineo. Aziona i freni e riesce ad arrestare l’autotreno prima che sia troppo tardi. Il camion si ferma letteralmente a pochi centimetri dal bambino. Il camionista si aggrappa al volante, probabilmente per lo spavento, che ha comunque prodotto in esito fortunato.

Il video testimonia la prontezza di riflessi incredibile del camionista, che ha evitato un incidente potenzialmente mortale grazie alla sua abilità di frenata tempestiva. Si, perchè in questa occasione è stata unicamente l’abilità dell’autotrasportatore ad aver salvato la vita al bimbo. Secondo quanto riportano le cronache locali, l’azienda di logistica lettone Kreiss ha indagato su quanto accaduto in collaborazione con Volvo, per determinare cosa abbia impedito l’incidente. L’indagine è giunta alla conclusione che la rapidità di reazione dell’autista è stata l’unica ragione per cui il camion si è fermato così rapidamente.

L’indagine ha rilevato che, poiché il bambino era di bassa statura ed era apparso all’improvviso, sarebbe stato impossibile per il sistema di frenata d’emergenza FH di Volvo attivarsi. È stata la pronta reazione dell’autista del camion a salvare la vita del bambino e a evitare un incidente mortale. Non solo, perchè va sottolineata come la perfetta manutenzione del mezzo ha permesso di arrestarlo in così poco spazio.

Questo video, oltre che un tributo al camionista che vogliamo definire “eroe”, ci ricorda quanto sia necessario educare i bambini alla sicurezza stradale così come quanto sia importante prestare attenzione al traffico. Ciò che poteva essere un incidente tragico è stato fortunatamente evitato grazie all’intervento rapido di un autotrasportatore attento.

