Un volo LATAM Airlines da Sydney ad Auckland ha subito una brusca discesa, causando il ferimento di 50 passeggeri. Tredici persone sono state ricoverate in ospedale, ma l’aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Auckland.

Sono almeno 50 i passeggeri che hanno riportato ferite su un volo LATAM Airlines operato da un Boeing 787 in rotta da Sydney ad Auckland. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea e dal servizio sanitario neozelandese che ha prestato soccorso agli infortunati, l’aereo ha subito una brusca discesa durante il volo, che ha causato il ricovero ospedaliero di 13 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Nonostante l’incidente, il velivolo con a bordo 263 passeggeri e nove membri dell’equipaggio è atterrato senza problemi all’aeroporto di Auckland.

Uno dei passeggeri, Brian Jokat, ha condiviso con la BBC una testimonanzia dell’incidente. Su Reuters il racconto di come senza preavviso, l’aereo abbia improvvisamente perso quota, facendo sì che persone venissero lanciate dai sedili, alcune fino a colpire il soffitto, altre lungo i corridoi. Ha inoltre osservato danni ai pannelli del soffitto causati dalle persone sbalzate e segnalato la presenza di ferite sanguinanti tra i passeggeri. In più di una occasione abbiamo parlato dell’importanza di indossare sempre la cintura di sicurezza, per evitare problemi in caso di turbolenze in quota.

Al momento, la causa dell’improvviso cambiamento di traiettoria del volo LATAM 800 non è ancora stata chiarita. Gli esperti di sicurezza aerea sottolineano come spesso gli incidenti aerei siano il risultato di una serie complessa di fattori, che richiedono un’indagine dettagliata per essere compresi a fondo.

Boeing ha espresso il suo impegno nel raccogliere maggiori informazioni sull’accaduto e ha assicurato il suo pieno supporto alla compagnia aerea. Dal canto suo, la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha dichiarato di voler collaborare con le autorità australiane o neozelandesi nell’indagine, evidenziando l’importanza di monitorare da vicino la situazione dato che l’aeromobile è stato prodotto negli Stati Uniti.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD