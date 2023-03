Fumo in cabina e atterraggio di emergenza per un volo diretto in Florida causato dall’impatto con un uccello

Un aereo Southwest Airlines in volo da Cuba alla Florida è dovuto rientrare all’Avana per un atterraggio d’emergenza dopo un impatto con volatili che hanno causato problemi al motore. Il volo 3923 era appena decollato dall’Avana alla volta di Fort Lauderdale quando avrebbe subito una serie di impatti su un motore e sul muso dell’aereo, secondo quanto dichiarato dalla linea aerea. Subito dopo gli impatti al Boeing 737, i piloti hanno rilevato un problema a uno dei motori.

Nel video registrato a bordo mostra la cabina riempirsi di fumo mentre i passeggeri iniziano a farsi prendere dal panico. “Nessuno riusciva a respirare. Il fumo bruciava tantissimo nei polmoni”, ha testimoniato uno dei passeggeri, “La gente urlava. I bambini urlavano.”

L’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’Aeroporto Internazionale José Marti dell’Avana. I passeggeri sono stati evacuati utilizzando gli scivoli dell’aereo a causa del fumo. Sono stati trasportati in un terminal dell’aeroporto prima di essere imbarcati su un altro volo per Fort Lauderdale.

Da parte sua, Southwest ha dichiarato che

Lodiamo le azioni rapide e professionali dei nostri piloti e assistenti di volo nel rispondere a questo evento. Ci scusiamo con i nostri clienti per l’inconveniente e ci siamo messi in contatto con loro per rispondere alle loro esigenze e offrire supporto

A questo punto un po’ di querelle tra cubani e americani, come era logico aspettarsi. Secondo Radio Rebelde, media statale cubano, l’aereo “ha rilevato un’avaria in uno dei suoi motori durante il decollo”, citando la Cuban Aviation Corporation, senza però parlare del bird strike.

Il sindacato “Transport Workers United Local 556,” che rappresenta gli assistenti di volo della Southwest, ha invece confermato che i molteplici bird strike subiti dall’aereo hanno causato l’arresto di uno dei motori.

In ogni caso, l’autorità dell’aviazione civile di Cuba ha dichiarato che i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo in buone condizioni, con la causa dell’incidente ancora in corso di accertamento.

