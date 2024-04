V-ERA di LobArt e Camal Studio è la nuova vettura sportiva che si presenta al mondo delle corse e agli appassionati di automobili come un progetto innovativo, un laboratorio tecnico e stilistico per esplorare ed introdurre nuovi linguaggi e soluzioni ingegneristiche.

La V-ERA è frutto della collaborazione tra E.G.S. LobArt e Camal Studio. Questa vettura sportiva è un manifesto di stile e tecnologia avanzata, un modo nuovo di presentare competenze nella realizzazione di vetture uniche, in serie limitata e dai grandi contenuti tecnici.

Fondata su una solida eredità di esperienza e successo, la E.G.S. LobArt trae ispirazione dall’illustre carriera di Giovanni Lo Bartolo nella F1 e Le Mans, unendo l’eredità di famiglia con l’innovazione continua. La collaborazione con Camal Studio, sotto la guida visionaria di Alessandro Camorali, ha portato alla creazione di un design distintivo che sottolinea l’unicità della V-ERA.

Linee nette e volumi scultorei si intervallano a parti meccaniche a vista, profili aerodinamici e modellati più organici creano la giusta dicotomia tra forza e futurismo. Attraverso una zona centrale “rocket shape”, aperta e più sinuosa del resto, il corpo della vettura cuneiforme definisce passaggi filanti, utilizzando sezioni nette ed ampie aperture necessari a ridurre il peso e a convogliare il calore.

I parafanghi anteriori, squadrati e dominanti, svelano lo pneumatico attraverso un’alettatura di sfogo nella parte superiore. Sul laterale un ponte stilistico tra le ruote crea una grande apertura per l’aspirazione dell’aria, mentre sul posteriore lo pneumatico è in parte scoperto. Uno splitter innovativo, un alettone performante e un diffusore tecnico completano l’aspetto necessario alla categoria di riferimento. Dalla vista in pianta è ben riconoscibile la forma della cabina “a razzo” che partendo dall’anteriore termina in forma cilindrica nel posteriore, ospitando nel proprio volume interno sia il pilota che il propulsore.

Gli interni sono a vista ed essenziali, leggeri nei componenti e curati nella forma, incorniciando ammortizzatori e strumentazione in modo tecnico. Dal punto di vista ingegneristico, la V-ERA è un laboratorio su strada per testare e sviluppare tecnologie all’avanguardia. La combinazione di un telaio in fibra di carbonio e Honeycomb d’alluminio con un motore di derivazione Honda K20, il 4 cilindri in linea aspirato è stato trasformato in turbocompresso, raggiungendo i 630cv di potenza e annullando quasi totalmente i livelli di turbo-lag, allo scopo di massimizzarne la risposta in curva.

La cura nella costruzione e l’uso intensivo del carbonio non solo riducono il peso ma aumentano anche la resistenza e l’agilità, elementi cruciali nelle competizioni in salita. La vettura è omologata per le gare: FIA gruppo CN e FIA gruppo 2B. Per le versioni “track day” e’ possibile l’installazione di motori v8, v10 e v12.

Con una produzione limitata e un prezzo di partenza di 150.000 euro, rivolge il suo appeal agli appassionati più esigenti e ai collezionisti di auto sportive.

Fonte E.G.S. LobArt

Copyright Image: Sinergon LTD