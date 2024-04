Luxeed S7: rilancio con prezzi rivisti per l’auto di Huawei e Chery

Luxeed S7, nata dalla collaborazione tra Huawei e Chery, torna con prezzi rivisti, produzione ottimizzata e funzionalità avanzate.

La collaborazione tra Huawei e Chery nel settore dei veicoli elettrici ha dato vita alla Luxeed, una joint venture che ha recentemente rilanciato il suo primo modello, la berlina S7, dopo una serie di problemi iniziali che hanno incluso ritardi nella produzione e reclami da parte dei clienti.

Con il debutto avvenuto alla fine del 2023, la Luxeed S7 aveva catturato rapidamente l’attenzione del pubblico, ma gli intoppi produttivi avevano causato tempi di attesa prolungati per i consumatori. Ora, con una produzione ottimizzata e prezzi rivisti, Luxeed promette un’esperienza cliente notevolmente migliorata.

La S7 viene offerta in cinque allestimenti diversi, con prezzi a partire da 249.800 RMB (circa 32.100 euro), garantendo così un’opzione per ogni budget. I modelli spaziano dalle varianti monomotore Pro, Max e Max+, fino ai più performanti Max RS e Ultra, dotati di doppio motore che permette loro di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Inoltre, il pacchetto batteria è stato potenziato, passando da 62 kWh a 82 kWh nelle versioni base.

Le modifiche apportate ai prezzi delle versioni Max, Max+ e Max RS rispetto al lancio iniziale sono piuttosto importanti, mentre la variante Pro mantiene il prezzo originale ma con miglioramenti sostanziali in termini di batteria e autonomia.

La S7 si distingue non solo per il design elegante e le generose dimensioni (lunghezza: 4.971 mm, larghezza: 1.963 mm, altezza: 1.474 mm, passo: 2.950 mm), ma anche per la piattaforma ad alta tensione da 800V di Huawei, che garantisce un’autonomia fino a 855 km secondo il ciclo CLTC.

I gruppi motopropulsori variano da configurazioni a trazione posteriore monomotore a quelle a trazione integrale bimotore. Inoltre, Luxeed spinge l’innovazione nel campo dei sistemi di assistenza alla guida con il Huawei ADS (Autonomous Driving System), offrendo dal supporto base per autostrada e parcheggio nella versione d’ingresso, fino a una versione completa per una guida urbana avanzata nei modelli superiori.

Fonte: CNEVPost

