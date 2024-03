MAGNUM P.I.: la sigla con la mitica Ferrari 308 GTS

La sigla tv di “Magnum P.I.”, la serie cult degli anni ’80 con Tom Selleck e la sua Ferrari 308 GTS sulle strade delle Hawaii; una musica indimenticabile, un viaggio nel mondo delle serie tv.

“Magnum P.I.” è un’icona della televisione degli anni ’80. La serie, creata da Donald P. Bellisario e Glen A. Larson, narra le vicende di Thomas Magnum, interpretato da Tom Selleck, un investigatore privato che vive nelle lussuose terre dell’Oahu, nelle Hawaii. La trama si snoda attraverso casi che spaziano dal crimine più torbido ai dilemmi personali più intrecciati, il tutto condito con un umorismo sottile e una profonda umanità.

Gli altri personaggi che arricchiscono la serie sono Jonathan Higgins, magistralmente interpretato da John Hillerman, l’anziano custode britannico della tenuta dove Magnum risiede; e i suoi amici veterani del Vietnam, T.C. e Rick, interpretati rispettivamente da Roger E. Mosley e Larry Manetti, che aggiungono spessore alla narrazione grazie alle loro personalità ben delineate e ai loro legami fraterni con Magnum.

Il carattere distintivo di Magnum è, senza dubbio, la sua Ferrari 308 GTS che, con il suo colore rosso fuoco e le linee seducenti, si fonde perfettamente con i paesaggi tropicali delle Hawaii, diventando una compagna inseparabile delle avventure di Magnum e un’icona indimenticabile della cultura pop degli anni ’80.

La sigla



La sigla di “Magnum P.I.”, composta da Mike Post e Pete Carpenter, due maestri nella creazione di temi musicali per la televisione, la musica cattura l’essenza dell’azione e del mistero che caratterizzano le avventure di Thomas Magnum.

Con il suo ritmo incalzante e le sue melodie orecchiabili, la sigla si distingue per la capacità di evocare immediatamente l’immagine di luoghi esotici, inseguimenti ad alta velocità di Magnum nelle Hawaii. La composizione si apre con un mix di chitarra elettrica e orchestra, con un chiaro riferimento alla disco music degli anni ’70, che introducono un tema principale memorabile e dinamico, decisamente orecchiabile. Il successo della sigla è tale che essa è diventata sinonimo della serie stessa, evocando immagini vivide di Magnum alla guida della sua Ferrari 308 GTS sulle strade delle Hawaii.

La sigla di “Magnum P.I.” ha contribuito a cementare la reputazione di Mike Post come uno dei più influenti compositori di musica per la televisione, arricchendo il suo già notevole portfolio che include temi per altre serie iconiche come “Hill Street giorno e notte”, “Law & Order” e di un’altra sigla alla quale abbiamo dedicato un post, ovvero “The A-Team“,

All’inizio c’era un’altra sigla

Forse non ve lo ricordate, ma nei primi episodi il tema musicale originale per i titoli di testa dell’episodio pilota era un pezzo jazz mid-tempo di Ian Freebairn-Smith. Una sigla che è stata utilizzata anche nei primi nove episodi, per essere poi sostituita da quella composta da Mike Post e Pete Carpenter che tutti conosciamo.

“Magnum P.I.” venne trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti il 11 dicembre 1980, diventando rapidamente una serie amata dal pubblico ed apprezzata per le sue otto stagioni, fino al suo epilogo nel 1988. In Italia, la serie fece il suo debutto nel 1982 su Canale 5 e poi su Italia 1.

