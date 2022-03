Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel a GPL: prezzi e caratteristiche

Tutte le caratteristiche di Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel, un'auto a GPL che viene proposta con listino prezzi da 15.645 €.

Piccola e risparmiosa l’offerta di auto a gpl della casa automobilista indiana si apre con Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel a GPL pensata per chi desidera beneficiare di vantaggi economici importanti.

Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel a GPL garantisce infatti consumi ridotti, prevede l’esenzione o la riduzione del pagamento della tassa automobilistica a seconda delle Regioni, consente l’accesso libero e gratuito nelle aree a traffico limitato di tanti centri cittadini e permette di poter circolare durante i blocchi del traffico.

Non ultimo, ricordiamo che i modelli di auto a GPL vengono abbattute drasticamente le emissioni. Ricordiamo che tutti i modelli Mahindra KUV100 NXT, benzina e GPL distribuiti sul mercato europeo sono garantiti per 3 anni o 100.000 chilometri con assistenza stradale gratuita per 3 anni 24H, ma ecco nel dettaglio le principali caratteristiche della nuova vettura a gas.

Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel a GPL: caratteristiche tecniche ed equipaggiamento

Lungo 3,7 metri, posizione di guida alta, Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel GPL offre un abitacolo spazioso con 5 posti reali.

Motore 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2 litri a iniezione diretta multipla MPFi con doppia fasatura variabile VVT, in grado di erogare ora 87 CV a 5.500 giri/minuto. Trazione anteriore. Pratica leva del cambio manuale a joystick.

Due gli allestimenti: K6+ e K8, quest’ultimo ulteriormente arricchito con molti contenuti.

Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel GPL K8 dispone della nuova consolle nera con condizionatore automatico e nuovo display da 7” touch screen, con infotainment, navigatore e connettività Bluetooth. L’altezza da terra di 170 mm, permette di affrontare senza problemi gli ostacoli delle nostre città e le strade sconnesse. Mahindra offre per tutta la gamma KUV100 NXT, la possibilità di scegliere la colorazione Dual Tone e diversi accessori. E’ guidabile dai neo-patentati.

L’equipaggiamento del modello KUV100 NXT K6+ M-Bifuel e KUV100 NXT K8 M-Bifuel, è lo stesso delle versioni a benzina monofuel, tranne nella presenza del kit riparazione e gonfiaggio pneumatici in sostituzione della ruota di scorta, il cui spazio è destinato al serbatoio GPL.

L’impianto è fornito dalla BRC, azienda italiana leader nel settore. La dotazione di serie, quindi, prevede 4 ruote in lega con pneumatici 185/60 R15 e il kit di riparazione e gonfiaggio pneumatici.

Dati tecnici

• Sistema GPL BRC Sequent Plug & Drive – MPI

• Iniezione / Switch Sequenziale

• Emissioni Euro 6c

• Serbatoio Toroidale – 43 It nominale (34,5 lt effettivo)

• EOBD Integrata

• Garanzia 3 anni / 100.000 km

• Assistenza Stradale 24h 3 anni

Comparazione KUV100 NXT KUV100 NXT M-Bifuel

• Potenza max 87 CV (64 Kw) @ 5500rpm 87 CV (64 Kw)@ 5500rpm

• Coppia max 115 Nm @ 3500rpm 112 Nm @3100rpm

• Consumo (ciclo combinato) 6,5 lt/100km 8,2 lt/100Km

• Autonomia (stimata su consumo 560 km 560 + 420 Km combinato ciclo NEDC)

• Emissioni CO2 (ciclo combinato) 148 gr/km 129 gr/km

• Bagagliaio 245 lt 245 lt

Prezzi Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel a GPL

Due prezzi semplici e chiari per Mahindra che con il KUV100 propone le seguenti versioni:

KUV100 NXT M-Bifuel K6+ GPL: 15.645 €

KUV100 NXT M-Bifuel K8 GPL: 17.645 €

Optional:

• Vernice metallizzata € 550,00

• Vernice perlata € 650,00

• Vernice Dual Tone metallizzata € 1.200,00

• Vernice Dual Tone perlata € 1.300,00

• Bracciolo centrale € 150,00

• Kit tappetini (solo K6+) € 40,00

