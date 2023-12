Maserati Grecale Tempesta è l’esclusiva serie speciale in edizione limitata, dedicata a chi ama il SUV del Tridente. Questa nuova versione, che arricchisce l’allestimento GT di Grecale, porta con sé elementi inediti e innovativi, proponendo un look ancora più accattivante e dinamico.

Concepita per coloro che ricercano un mix perfetto di sportività ed eleganza, ma desiderano anche un tocco di grinta aggiuntivo sia nello stile che nei contenuti, Grecale Tempesta si ispira alla forza e alla potenza del vento, simboleggiando le caratteristiche distintive di Maserati: prestazioni eccezionali e un carattere unico.

La nuova Grecale Tempesta si distingue per essere “everyday exceptional”, ancora più esclusiva, prodotta in soli 100 esemplari. Di questi, 50 sono in vernice metallizzata Nero Tempesta e gli altri 50 si dividono tra le colorazioni Bianco, Blu Intenso e Grigio Lava. Questa proposta di Maserati nasce per valorizzare le linee della sportiva, amata per le sue performance.

Grecale si rinnova e diventa più attraente con i dettagli sportivi della versione Tempesta. Tra questi, spiccano i cerchi Crio da 21”, un doppio upgrade rispetto ai cerchi da 19” standard dell’allestimento GT. Si aggiungono pinze freno verniciate in rosso/nero, estremità dei terminali di scarico in Nero Anodizzato, un differenziale autobloccante (LSD), sospensioni adattive Skyhook, una pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato, e una finitura nera del Daylight Opening (DLO).

Il pacchetto sportivo si completa con vetri posteriori oscurati, una telecamera panoramica a 360°, e un sistema di allarme volumetrico. Questi elementi aggiuntivi rendono Grecale Tempesta un’auto ancora più desiderabile per gli appassionati di SUV di alta gamma.

Grecale Tempesta è disponibile a partire da dicembre 2023. Questa edizione limitata rappresenta un’opportunità unica per i collezionisti e gli appassionati del marchio, che potranno apprezzare una versione del SUV Maserati che incarna sportività, lusso e tecnologia all’avanguardia.

