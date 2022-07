A 313 km/h sulla Maserati MC20 senza infrangere la legge

E’ possibile spingere una Maserati MC20 in autostrada fino alla velocità di 313 km/h senza prendere una multa? Ovviamente si, ma solo se siete in Germania e viaggiate sull’autobahn. Ecco allora che quel pazzerello di AutoTopNL questa volta ha voluto assaggiare una delle più belle Maserati di sempre.

Sotto il cofano della Maserati MC20 batte il cuore del motore Nettuno V6 biturbo 3,0 litri da ben 621 cavalli e 729 Nm di coppia, accoppiato ad un cambio automatico a otto rapporti. Sulla carta, la supercar dovrebbe fare lo 0/100 km/h in 2,9 secondi e spingersi fino ad una velocità massima di 323 km/h.

Diciamo subito che nella prova su strada che vediamo nel video più in basso, non è stata raggiunta la velocità massima, toccando comunque i 313 km/h. Si tratta di un valore che indica quando i 323 km/h siano realistici, perché ottenuti nelle migliori condizioni possibili, ovvero in pista e con gomme adeguate.

Non ultimo, la raccomandazione è di non seguire l’esempio del video in nessun’altra strada pubblica che non sia appunto l’autobahn. Ed anche in questo caso c’è da notare come il guidatore si prenda dei rischi che sono francamente evitabili, nonostante abbia avuto l’accortezza di sparare la MC20 in un momento di completa assenza di altri veicoli.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.