Jeremy Clarkson è rimbambito e non riesce ad uscire dalla Maserati MC20

Jeremy Clarkson ha rivelato che recentemente lui e la sua compagna Lisa Hogan sono rimasti bloccati all’interno di una Maserati MC20 da circa 200.000 euro per un motivo che a molti potrebbe risultare un po’ stupidotto. Ebbene si, i due non sapevano come aprire la porta.

Andando ad contestualizzare il tutto, però, è difficile capire come sia potuto succedere, anche perché i comandi delle portiere della MC20 sono gli stessi utilizzati sulla 500 elettrica e non ci sembra che le persone rimangano intrappolate all’interno. C’è infatti un bottone soft-touch elettronico, come anche sulla Mustang Mach-E, con una piccola leva semi-nascosta nel pannello porta.

Chi conosce bene il personaggio di Jeremy sa che non è mai stato un grande fan di soluzioni poco pratiche, ma qui sembra davvero che sia lui fuori dal tempo.

La disavventura di Jeremy

Il celebre conduttore di The Grand Tour e Clarkson’s Farm stava provando la Maserati MC20, e insieme alla compagna Lisa aveva deciso di guidare fino al pub locale. Una volta arrivati, però, i due si sono resi conto di non poter uscire. “Eravamo in auto, e cinque minuti dopo siamo arrivati al parcheggio del pub. E cinque minuti dopo eravamo ancora nel parcheggio del pub perché nessuno di noi riusciva a trovare qualcosa che assomigliasse anche solo lontanamente a una maniglia della porta“.

Lisa, in maniera più melodrammatica, ha aggiunto: “Saremmo stati fregati se fossimo finiti in un lago“. Clarkson ha concluso il racconto dicendo di aver trovato il piccolo pulsante per sbloccare le porte solo dopo aver acceso la torcia dello smartphone. “Sono poi tornato intelligentemente dentro perché l’auto stava iniziando a rotolare giù per la collina” ha ripreso il conduttore inglese, sottolineando come un altro pulsante poco pratico è quello del freno a mano.

Dopo aver scoperto il tasto per attivarlo, la disavventura di Clarkson si è finalmente conclusa. Cinque minuti per arrivare, un’ora di imprecazioni per parcheggiare, durante la quale Jeremy si è chiesto se non sarebbe stato più facile rimanere a casa “e fare un soufflé“.

