Mazda MX-30 R-EV, l’anteprima nazionale al MiMo 2023

Il debutto internazionale al Salone di Bruxelles, quello italiano nel più soleggiato contesto del Milano Monza Motor Show. La Mazda MX-30 R-EV, versione range extender che aggiunge un motore rotativo a quello elettrico, è pronta per il mercato italiano e a farsi conoscere nella kermesse più importante del Bel Paese, con le consegne che inizieranno in autunno.

Il debutto al Salone è con l’edizione speciale Edition R, caratterizzata da una doppia colorazione nera con inserti rossi, logo “Edition R” sulla fiancata, ma sempre lo stesso design pulito e ricercato visto sulla versione puramente elettrica, e mantenuto su questa particolare ibrida plug-in.

Mazda MX-30 R-EV in breve

R-EV rende la prima elettrica del brand anche un’ibrida plug-in tutta particolare. Particolare perché unica PHEV con motore rotativo, e anche perché in ogni caso la precedenza viene data alla parte elettrica, che ha qui un’autonomia di 85 km grazie alla batteria da 17,8 kWh, sufficiente per le esigenze quotidiane di spostamento in città. Parte elettrica che rappresenta anche la più potente, con un motore elettrico da 170 CV che, unito al benzina, offre prestazioni migliori della MX-30 solo elettrica.

Il motore rotativo a benzina, con serbatoio da 50 litri, funge invece da generatore di energia, e fa sì che la MX-30 ora sia adatta anche a percorrere lunghe distanze, grazie a un’autonomia ora nettamente superiore.

All’interno lo stesso ambiente premium della MX-30 provata negli scorsi anni, con rivestimenti in sughero, triplo display e anche l’utilizzo di tessuti derivati dalle plastiche riciclate dal mare per i sedili.

Da 38.520 € con garanzia di 6 anni

Già ordinabile da aprile, la Mazda MX-30 R-EV ha un listino fondamentalmente simile a quello della versione BEV, con un prezzo a partire da 38.250 € e fino a 41.270 € per la Makoto.

Due le edizioni speciali di lancio: Advantage, da 39.520 €; e la citata Edition R a 44.270 €.

—–

