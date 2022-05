Mazda MX-30 2022 da 31.650 € con gli incentivi statali

Mazda MX-30 2022 con motore da 145 CV e 200 km di autonomia ha ora un prezzo di 32.650 € grazie ai nuovi incentivi statali

La nuova Mazda MX-30 2022, di recente aggiornata per quanto riguarda la velocità di ricarica, rientra nella rosa di elettriche beneficiarie dei nuovi incentivi statali fino a 5.000 € con rottamazione, passando da un listino di 36.650 a 31.650 €. Con 145 CV di potenza e 200 km di autonomia, è un SUV Coupé dinamico e confortevole adatto alla guida cittadina.

Se invece vuoi sapere come va su strada, trovi qui la nostra prova approfondita!

Il motore e l’autonomia della Mazda MX-30 2022

Mazda MX-30 2022 è disponibile unicamente con motore elettrico da 145 CV posto sull’asse anteriore, abbinato a una trasmissione elettronica.

La batteria da 35,5 kWh riduce il peso e permette un’autonomia massima di 200 km su ciclo WLTP.

Il prezzo

Senza considerare gli incentivi e le altre promozioni, il prezzo della Mazda MX-30 2022 parte da 36.650 € in allestimento Prime-Line. Sono disponibili anche:

⋅ Exclusive-Line da 37.600 €;

⋅ Versione Speciale Advantage da 37.650 €;

⋅ Makoto da 39.400 €.

Tutte le versioni possono beneficiare degli incentivi per le auto elettriche, il cui tetto massimo di prezzo è fissato a 42.700 € IVA inclusa.

La dotazione

Come da tradizione di Hiroshima, la Mazda MX-30 2022 ha una dotazione ricca fin dalla Prime-Line, con:

⋅ Fari an­te­rio­ri Full LED

⋅ Fari LED, luci diurne alogene

⋅ Aper­tu­ra e Chiu­su­ra sen­za chia­vi

⋅ Mon­tan­te cen­trale nero, mon­tan­ti del tet­to in tin­ta

⋅ Plafonie­ra an­te­rio­re a LED

⋅ Volan­te con regola­zione in al­tez­za e profondi­tà

⋅ Immobili­zer

⋅ Mazda Push But­ton

⋅ Plafonie­ra po­s­te­rio­re a LED

⋅ Radio FM, DAB con 8 al­to­parlan­ti

⋅ In­terfacce Ap­ple Car­Play – And­roid Auto

⋅ Si­s­tema an­tifur­to pe­rime­trico

⋅ Si­s­tema rile­va­zione stanchez­za guida­to­re con sen­so­re es­pres­sione viso (DAA)

⋅ Sen­so­ri pres­sione pneuma­tici (TPMS)

⋅ Airbag an­te­rio­ri per guida­to­re e pas­segge­ro

⋅ Kit Ri­pa­ra­zione Pneuma­tici

⋅ Videocame­ra po­s­te­rio­re

⋅ Hill Hold As­si­st

⋅ Freno di sta­zionamen­to elet­trico

⋅ Si­s­tema man­tenimen­to car­reggia­ta (LAS) con telecame­ra e moni­to­raggio angoli ciechi (BSM) con ricono­scimen­to pe­ricoli po­s­te­rio­ri

⋅ Si­s­tema di moni­to­raggio angoli ciechi (BSM) con si­s­tema di rile­va­zione pe­ricolo usci­ta parcheggio po­s­te­rio­re (RCTA)

⋅ Si­s­tema ricono­scimen­to segnali stradali (TSR)

⋅ Si­s­tema di con­trollo au­toma­tico fari abbaglian­ti (HBC)

⋅ Si­s­tema di di­sat­ti­va­zione airbag pas­segge­ro con comando manuale

⋅ Sen­so­ri di parcheggio an­te­rio­ri e po­s­te­rio­ri

⋅ Frena­ta au­toma­tica di eme­rgen­za (SBS) con frena­ta au­toma­tica negli inc­roci (TAT)

⋅ Airbag ginocchia guida­to­re

La Exclusive-Line aggiunge:

⋅ Sb­rina­to­re pa­rab­rez­za an­te­rio­re

⋅ Fari an­te­rio­ri Full LED

⋅ Specchiet­ti es­terni ri­scalda­ti, ri­piegabili elet­tricamen­te (anche fo­toc­roma­tici lato guida)

⋅ Re­tro­vi­so­re in­terno fo­toc­roma­tico

⋅ Specchiet­to di cor­te­sia illumina­to

Sulla Versione Speciale Advantage troviamo anche:

⋅ Re­tro­vi­so­ri es­terni con memo­ria

⋅ Mon­tan­te cen­trale Nero Lucido, mon­tan­ti po­s­te­rio­ri sa­tina­ti

⋅ Fari an­te­rio­ri Full LED adat­ti­vi a ma­trice (ALH), fari diurni a LED

⋅ Grup­pi ot­tici po­s­te­rio­ri a LED

⋅ Re­tro­vi­so­re in­terno fo­toc­roma­tico di “Frameless” sen­za cornice

Infine, sulla top di gamma Makoto si aggiungono:

⋅ Fari an­te­rio­ri Full LED adat­ti­vi a ma­trice (ALH), fari diurni a LED

⋅ Volante in pelle riscaldabile elettricamente

⋅ Smart Key

⋅ Rivestimenti interni in similpelle.

—–

