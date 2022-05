Incentivi auto elettriche 2022: come ottenerli e quali auto acquistare

Gli incentivi auto elettriche 2022 riguardano le auto con emissioni tra 0 e 20 g di CO2 al km e prezzo massimo di 42.700 euro

Da pochi giorni è ufficialmente possibile prenotare gli incentivi auto 2022, che saranno definitivamente attivi da mercoledì 25 maggio 2022, e tra questi sono compresi gli incentivi auto elettriche 2022.

Nei contributi statali volti a ricambiare il parco auto sono infatti incluse anche le auto a batteria, tipologia di vettura che gode del massimo incentivo: fino a 5.000 euro con rottamazione, ai quali possono aggiungersi ulteriori sconti dei concessionari.

Incentivi auto elettriche 2022: chi può richiederli

Come tutti i contributi statali per i veicoli, compresi quelli per gli scooter, gli incentivi auto elettriche 2022 sono destinati esclusivamente a persone fisiche, e non giuridiche. I titolari di partita IVA possono richiederlo, a patto che non intestino la vettura alla loro società. Solo una piccola parte dei fondi, pari a poco più di 600 milioni di euro, sono destinarti alle società di car sharing.

Lato pagamento, l’utente può scegliere tra contanti, assegno, finanziamento o leasing finanziario. Non può invece ottenere gli incentivi con il Noleggio a lungo termine, perché in quel caso la vettura è intestata alla società di noleggio.

Incentivi auto elettriche 2022: i requisiti

Gli incentivi auto elettriche 2022 sono destinati alle vetture con fascia di emissioni compresa tra 0 e 20 grammi di CO2 al km, la prima delle tre fasce in cui il governo ha diviso le vetture commercializzate.

Il tetto massimo di listino per accedere all’agevolazione è di 35.000 euro IVA esclusa o 42.700 euro IVA inclusa. Lo sconto consiste in:

⋅ 3.000 euro senza rottamazione;

⋅ 5.000 euro con rottamazione.

Le auto incluse

Di seguito, tutte le auto elettriche che beneficiano degli incentivi, con rimando alla scheda dedicata:

⋅ Dacia Spring

⋅ Renault Twingo E-Tech

⋅ Smart EQ ForTwo

⋅ Volkswagen e-Up!

⋅ Fiat 500e

⋅ Nissan Leaf

⋅ MG ZS EV

⋅ Opel Corsa-e

⋅ Peugeot e-208

⋅ Renault Zoe

⋅ Volkswagen ID.3

⋅ Mazda MX-30

⋅ Mini Electric

⋅ Kia e-Niro

⋅ Citroën ë-C4

⋅ Opel Mokka-e

⋅ Hyundai Kona EV

⋅ Honda E

⋅ Seres 3

⋅ Skoda Enyaq iV

⋅ Cupra Born

⋅ Peugeot e-2008

⋅ Renault Mégane E-Tech Electric

⋅ Aiways U5

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!