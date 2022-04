Aiways U5 2022: cavo universale e nuova tinta per il SUV cinese

Aiways U5 2022 vede alcune migliorie estetiche e l'introduzione di una nuova tinta, nonché un cavo di ricarica universale

Aiways U5, il SUV elettrico cinese importato in Italia da Koelliker che abbiamo conosciuto a Milano, annuncia delle novità per il 2022 che riguardano gli allestimenti Xcite e Prime, nonché un aggiornamento per la ricarica trifase a 11 kW a corrente alternata.

Il model year aggiunge il grigio alle tre colorazioni già presenti, e ora è disponibile il tetto nero a richiesta per una maggiore personalizzazione. Il prezzo italiano non è ancora stato comunicato, ma è probabile che sarà poco superiore ai 33.325 € + IVA che caratterizzano il listino tedesco, mentre in Italia sarà disponibile da luglio.

Piccole migliorie per Aiways U5 2022

Aiways, la start up cinese con sede a Shanghai, si è fatta conoscere più delle altre per via dei contenuti tecnologici che, come dice il nome, portano l’intelligenza artificiale sulle strade, e per un prezzo abbastanza competitivo nella sua categoria.

Il SUV è pensato per soddisfare le tendenze attuali e attirare una nuova generazione di acquirenti di veicoli elettrici. Aiways ha voluto andare a migliorare alcuni dettagli, quali l’occultamento dell’antenna DAB+ per garantire una migliore silhouette, e appunto il nuovo colore grigio che affianca le già presenti tinte bianco, azzurro e Aubergine.

In tutti i mercati europei, Aiways U5 2022 sarà dotata di un cavo di ricarica ICCB universale per avere un accesso più semplice alla ricarica trifase da 11 kW, mentre la batteria rimane da 63 kWh con tempi di ricarica di 35 minuti (20-80%) e 410 km di autonomia in allestimento Xcite, o 400 per l’allestimento Prime. Rimane poi l’ampio bagagliaio da 469 litri che diventano 1619 abbattendo i sedili posteriori.

I prezzi italiani non sono ancora stati resi noti. In Germania si parte da 33.325 euro per l’allestimento Xcite e da 38.275 per l’allestimento Prime, sempre tasse escluse.

