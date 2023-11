Cadillac annuncia l’ingresso in Formula 1 dal 2028

Cadillac, prestigioso brand di General Motors ha comunicato che a partire dal 2028 farà il suo ingresso nel circuito della Formula 1 come produttore di Power Unit. La decisione arriva in seguito al benestare della FIA per la partnership Andretti-Cadillac, con l’attesa del consenso finale da Formula One Management.

Nel caso in cui Andretti Autosport riceva l’approvazione, è previsto l’uso dei motori Renault nelle prime fasi, in attesa dello sviluppo di un nuovo powertrain ibrida V6 da Cadillac.

Mark Reuss, Presidente di GM, ha espresso forte ottimismo per questa iniziativa, puntando sulla creazione di un powertrain all’avanguardia e sull’affermazione di Andretti Cadillac come squadra ufficiale di spicco. Il team Andretti Cadillac avrà la sua sede principale negli Stati Uniti, con una struttura di supporto in Inghilterra. Questa mossa è in linea con l’obiettivo di Liberty Media, l’attuale gestore dei diritti commerciali della Formula 1, di espandere la presenza della competizione in Nord America

Nonostante la sfida, General Motors si trova di fronte alla necessità di creare un powertrain completamente inedito, in quanto i motori Formula 1 differiscono notevolmente dai propulsori attualmente prodotti dalla casa, richiedendo un equilibrio tra componenti a combustione interna ed elementi elettrici a partire dal 2026.

Per GM, questa rappresenta un’entrata in un campo mai esplorato prima dagli americani ad eccezione di Ford che, attraverso la partnership con Red Bull e il successo di Cosworth, ha tracciato un percorso decennale nel mondo delle corse. La sfida per GM sarà immensa, richiedendo innovazioni tecnologiche e competenze avanzate nel campo del turbocharging, dei carburanti sintetici, dell’elettrificazione e dei sistemi avanzati.

La presenza di un nuovo motorista e di un team leggendario come Andretti con il supporto di un marchio prestigioso come Cadillac aggiungerà senza dubbio una nuova dimensione alla Formula 1, introducendo nuove strategie, competenze tecniche e una fan base americana che potrà tifare per una scuderia 100% americana.

