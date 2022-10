Paura in volo: 17enne senza carrello riesce ad atterrare perfettamente

Una pilota 17ene è riuscita ad atterrare con successo sul suo piccolo aereo dopo aver perso una ruota durante il suo primo volo da solista. Maggie Taraska, 17 anni, ha detto di essersi “spaventata un po’” dopo che qualcuno a terra le ha comunicato via radio che aveva perso il carrello.

Maggie stava stava effettuando il suo primo volo da sola all’aeroporto locale di Beverly, nel Massachusetts, diretta a Portland, nel Maine, quando si è verificato il possibile disastro. Ha raccontato che erano passati pochi minuti dal decollo del monomotore Piper PA28 quando il pezzo si è staccato.

E’ stato l’istruttore di volo John Singleton, che ha aiutato Maggie a scendere durante l’atterraggio d’emergenza. Lo sentiamo nell’audio del video che è una ricostruzione di quanto accaduto. Per agevolare il pericoloso atterraggio, il piccolo aeroporto è stato chiuso per evitare ulteriori distrazioni. Con la pista libera e l’assistenza del suo istruttore, Taraska è riuscita ad atterrare in sicurezza.

