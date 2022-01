Dacia Spring 2022 ha un motore elettrico da 44 CV e autonomia fino a 305 km in città, con prezzi a partire da 20.450€ per la Comfort

La Dacia Spring 2022 è la prima auto elettrica del marchio romeno, che subito ha conquistato il mercato per il suo design giovanile e colorato e, soprattutto, per il prezzo molto concorrenziale, tanto che quando erano attivi gli incentivi si poteva portare a casa a meno di 10.000 euro. Questo le ha permesso, in pochi mesi, di scalare la classifica delle auto elettriche più vendute in Italia, posizionandosi al quarto posto dietro a Fiat 500e, Smart EQ ForTwo e Renault Twingo. Se vuoi saperne di più, l’abbiamo provata approfonditamente!

Il motore della Dacia Spring 2022

La Dacia Spring 2022 ha un motore piccolo ma scattante: appena 44 CV che potrebbero far storcere il naso ma che, grazie sia alle dimensioni contenute sia alle proprietà intrinseche del motore elettrico, la rendono particolarmente brillante su strada.

La batteria è da 27,4 kWh, che permette un’autonomia dichiarata di 230 km su ciclo misto WLTP, e di 305 in città.

Il prezzo

La Dacia Spring 2022 ha un prezzo a partire da 20.450 euro nell’allestimento Comfort. Esiste anche un secondo allestimento, il Comfort Plus, che parte da 21.950 euro.

I prezzi sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

Nel suo allestimento d’ingresso Comfort, la Dacia Spring 2022 ha già tutto quello che serve, tra cui:

Cerchi in acciaio da 14”

Selleria Comfort

Chiamata d’emergenza

Kit riparazione pneumatici

Cavo di ricarica Mode 3

Assistenza alla frenata di emergenza

Climatizzatore manuale

Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori

La Comfort plus aggiunge:

Selleria Comfort Plus

Ruota di scorta

MediaNav con schermo da 7” e radio DAB

Mappa Europa centro-occidentale

Sensori posteriori + Retrocamera

Tutte le tinte, dal Bianco Kaolin al Blu Cenote sono comprese nel prezzo, così come i dettagli in arancione all’esterno e all’interno.

