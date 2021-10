Una nuova accattivante versione speciale Homura con ricche dotazioni.

Mazda2 2022, la piccola vettura dinamica ed elegante si rinnova grazie a importanti aggiornamenti a livello tecnico che la rendono ancora più efficiente in termini di consumi ed emissioni di CO₂ e più raffinata nel design.

Mazda2 2022: motore

L’evoluto motore a benzina Skyactiv-G da1.5 litri declinato su due livelli di potenza, 75 CV con 143 Nm di coppia massima e 90 CV con 151 Nm di coppia massima, è stato oggetto di un importante aggiornamento: è infatti ora dotato dell’esclusiva e inedita tecnologia a livello mondiale Diagonal Vortex Combustion abbinata a un più elevato rapporto di compressione, aumentato a 15:1 e a un nuovo sistema di scarico, che hanno consentito una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂.

Questa tecnologia funziona in combinazione con il sistema di iniezione del carburante per creare un vortice diagonale di aria e carburante miscelati uniformemente all’interno della camera di combustione, raccogliendo la miscela intorno alla candela per provocare una combustione efficiente e rapida. Questa nuova tecnologia migliora i consumi di carburante del motore di circa il 6,8% e riduce del 9-11% le emissioni di CO₂ sulla gamma di propulsori Skyactiv-G da 1,5 litri in modalità WLTC.

In particolare, la versione da 75 CV, seppur non più coadiuvata dal sistema Mazda M Hybrid, vede il livello di emissioni di CO₂ ridursi del 10% attestandosi a 109 g/km (ciclo combinato WLTP) e consumi di 4.8 l/100 km (ciclo combinato WLTP). Lo stesso propulsore, che nella versione da 90 CV è dotato anche della tecnologia ibrida Mazda M Hybrid, vede le proprie emissioni di CO₂ scendere a soli 107 g/km con un consumo combinato nel ciclo WLTP di 4.7 l/100 km. Per entrambe le unità, la trasmissione prevede il cambio manuale a 6 rapporti.

Per migliorare l’esperienza di guida sono stati adottati i più recenti sviluppi della Skyactiv-Vehicle Architecture di Mazda ed è stato ulteriormente affinato il sistema di sospensioni per maggiore comfort e silenziosità all’interno dell’abitacolo.

Mazda2 2022: design

A livello stilistico, fa il suo ingresso nella gamma colori una nuova tinta Platinum Quartz a doppio strato: utilizza come base un elegante colore platino di elevata qualità, che lascia sulle zone in piena luce un aspetto bianco setoso, mentre quelle meno illuminate emanano una sensazione di semitrasparenza simile al quarzo. Sul lato dell’infotainment, la Mazda2 2022 presenta una più completa dotazione grazie alla connessione wireless Apple Carplay.

La declinazione del line-up di Mazda2 2022 si arricchisce della versione speciale Homura che aggiunge un appeal sportivo alla gamma. Disponibile in entrambi i livelli di potenza, la Homura si distingue per gli aggressivi cerchi in lega Nero Lucido da 16”, gli accenti neri dei retrovisori esterni e dell’antenna shark che ben si abbinano con gli interni in tessuto nero e cuciture rosse e con i contorni delle bocchette di ventilazione in rosso scuro. Equipaggiata con dotazioni qualificanti come la videocamera posteriore e il sistema di mantenimento della carreggiata (LAS), la versione Homura è dedicata a chi apprezza un look più aggressivo della piccola ammiraglia Mazda.

Disponibile da dicembre in tutte le concessionarie italiane, la Mazda2 2022 è ordinabile sin da oggi con un listino di 18.300 euro per la versione Evolve da 75 CV (18.700 euro per la versione da 90 CV), 20.800 euro per la Exceed 90 CV e 23.450 euro per la versione Esclusive 90 CV. La versione speciale Homura è invece ordinabile a un prezzo di listino di 19.200 euro per il modello da 75 CV e 19.600 euro chiavi in mano per la Mazda2 2022 Homura con motore da 90 CV.

