La Mazda 2 Hybrid 2024 arriva in Italia con una serie di novità, dal design degli esterni ai nuovi interni. L’abbiamo provata sulla costa tra Barcellona e Tarragona, ecco com’è andata.

Mazda 2 Hybrid 2024: me la consigli?

Come sempre, anche per la Mazda 2 Hybrid 2024 vale sempre il consiglio di prendere in considerazione le proprie necessità specifiche, le preferenze di guida, il budget disponibile e l’importanza data alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Iniziamo a dire che la Mazda 2 Hybrid porta in dote un’alta efficienza nei consumi e quindi risparmio di carburante, grazie alla sua natura full-hybrid, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un veicolo eco-compatibile.

Offre anche un elevato livello di comfort e tecnologia con interni ben progettati, soluzioni ergonomiche per il comfort, e un avanzato sistema infotainment, garantendo così un’esperienza di guida piacevole e confortevole. Il design unico e le modifiche estetiche conferiscono alla vettura un’identità distintiva, e le sue prestazioni forniscono una guida fluida e reattiva, con una buona potenza grazie al sistema full-hybrid.

Se cerchi un’auto compatta ibrida, facile da guidare e da parcheggiare, che unisca efficienza energetica, design innovativo e tecnologia all’avanguardia, la Mazda 2 Hybrid 2024 potrebbe rappresentare una scelta molto valida.

Mazda 2 Hybrid 2024: com’è

È fondamentale sottolineare che questo modello condivide diverse specifiche con la Toyota Yaris, frutto di una collaborazione tra le due case automobilistiche giapponesi. Questa sinergia si manifesta ovviamente sia nella tecnologia full hybrid sia nelle performance, pur conservando tratti distintivi tipici di Mazda.

A livello estetico, la nuova Mazda 2 Hybrid introduce una serie di aggiornamenti che la differenziano rispetto alla controparte, con una evoluzione sia in termini di design che di funzionalità. Questi includono un design completamente diverso del paraurti anteriore, delle griglie d’aria e della griglia frontale, introducendo una modifica visiva che va oltre il semplice cambio di marchio e arricchisce il veicolo di un aspetto che trovo personalmente più azzeccato.

Caratteristiche distintive come i fari posteriori, con finiture leggermente più curate, ed i cerchioni specifici per Mazda, contribuiscono a definire l’immagine complessiva dell’auto, impreziosendola con dettagli unici che ne accentuano l’identità, come ci ha illustrato da Joe Stenuit, Direttore del Design presso Mazda Motor Europe.

Dal punto di vista meccanico, la Mazda 2 Hybrid si distingue per il suo sistema full-hybrid efficiente, che assicura una guida fluida e riduce i consumi. Questa autovettura sviluppa 116 cavalli di potenza, di cui 80 forniti dal motore elettrico, rendendola particolarmente competitiva nel segmento B.

Gli interni della Mazda 2 Hybrid 2024 si distinguono per funzionalità e sfruttamento ottimale dello spazio. Offre soluzioni ergonomiche mirate al comfort di chi guida e dei passeggeri, inclusi ampi vani portaoggetti e la possibilità di ricaricare in wireless gli smartphone. L’attenzione ai dettagli interni e l’uso di materiali di prima scelta migliorano l’esperienza di viaggio, rendendola confortevole e piacevole.

Da notare un sistema di infotainment più avanzato e con uno schermo più ampio rispetto a quello del modello precedente. Allo stesso modo anche l’audio è più piacevole, segno che c’è stato un lavoro di affinamento anche in questa direzione.

Alla guida della Mazda 2 Hybrid

Dici Mazda ed immediatamente ti viene in mente il piacere di guida. Certo, la piccolina ibrida non ha mai avuto velleità sportive, eppure guidare la Mazda 2 Hybrid significa godere di un’incredibile fluidità di marcia e di una notevole efficienza, aspetti che si evidenziano in ogni spostamento. Il sistema full-hybrid impressiona per l’armonia con cui il motore elettrico e quello termico sono accoppiati, assicurando transizioni fluide e una pronta reazione agli input del conducente.

La risposta progressiva al pedale e la capacità di muoversi in silenzio in modalità elettrica arricchiscono l’esperienza di guida, specialmente in città, dove non teme traffico e parcheggi. Il feedback diretto dello sterzo rendono la guida facile ed immediata, con con un bel feeling di sicurezza. Sul percorso che abbiamo affrontato, con curve e controcurve su strade a picco sul mare, ha dimostrato una bella agilità e precisione, offrendo una sensazione di controllo sicuramente piacevole.

I prezzi

Il prezzo della Mazda 2 Hybrid 2024 parte da 24.990 euro per la versione base Prime Line, arrivando a 32.690 euro per il modello top di gamma, Homura Plus.

Copyright Image: Sinergon LTD