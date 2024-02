La Mazda2 Hybrid 2024 è la city car con nuove tecnologie di sicurezza, elementi nel design esterno rinnovati, ora disponibile con cinque nuovi allestimenti: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura, Homura Plus. E’ la scelta ideale per chi cerca un veicolo compatto, efficiente e tecnologicamente avanzato per la mobilità urbana.

La Mazda2 Hybrid 2024 è perfetta per la vita in città. Con il suo design accattivante e una gamma di tecnologie avanzate, questa city car si posiziona come una soluzione ideale per chi cerca un veicolo efficiente, affidabile e piacevole da guidare. La Casa di Hiroshima ha sapientemente rivisitato la Mazda2 Hybrid, introducendo significativi miglioramenti che ne accrescono l’attrattiva. Il design esterno, rinfrescato da paraurti e calandra dal look aggiornato e arricchito dalla nuova colorazione Glass Blue, esprime un carattere sportivo e al tempo stesso elegante.

All’interno, la Mazda2 Hybrid 2024 accoglie i passeggeri in un ambiente rinnovato, dove spicca il sistema di infotainment con un display centrale ingrandito fino a 10,5 pollici, assicurando connettività e intrattenimento grazie all’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

La Mazda2 Hybrid 2024 è dotata di una tecnologia ibrida intelligente che consente il passaggio senza soluzione di continuità fra la modalità elettrica, il funzionamento a benzina e combinata. La vettura compatta abbina un motore tre cilindri a benzina da 1490 cm³ e 92 CV/68 kW con un motore elettrico da 59 kW, per una potenza totale di sistema di 116 CV/85 kW. La versione 2024 di questa ibrida accelera da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e ha una velocità massima di 175 km/h.

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale della Mazda2 Hybrid 2024, che include di serie avanzati sistemi di assistenza alla guida, come il sistema di sicurezza pre-collisione, l’avviso di abbandono della corsia, e il regolatore di velocità adattivo. Disponibile in cinque allestimenti – Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura e Homura Plus – la Mazda2 Hybrid si adatta a diverse esigenze.

L’allestimento base, ora denominato Prime Line, è dotato, in aggiunta agli avanzati sistemi di assistenza alla guida, di impianto infotainment con display centrale a colori da 9”, di connessione USB-C, e integrazione degli smartphone con Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless. Sono inoltre presenti la videocamera posteriore, il climatizzatore automatico, e i sensori luce per l’accensione automatica dei fari. L’allestimento Centre Line aggiunge quattro ulteriori altoparlanti per un’esperienza sonora più coinvolgente, i cerchi in lega da 15”, un rivestimento premium per sedili e abitacolo, il volante con rivestimento in pelle e il sensore di pioggia per l’attivazione automatica dei tergicristalli.

Per l’allestimento Exclusive Line, l’equipaggiamento della versione Centre Line viene arricchito con l’aggiunta dei retrovisori esterni ripiegabili automaticamente, cerchi in lega da 16”, Smart Key e Push botton per accensione senza chiave, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e dei sistemi Blind Spot Assist (BSM) e Rear Cross Traffic Alert (RCTA) di Mazda. L’allestimento Homura aggiunge i fari Full Led, cerchi in lega da 17” e i cristalli oscurati; internamente presenta il rivestimento nero per il cielo dell’abitacolo, l’illuminazione interna con luci Led, i sedili sportivi rivestiti in ecopelle, il climatizzatore automatico bi-zona, la ricarica wireless per lo smartphone e il cruscotto digitale da 7”. Per l’Homura Plus, infine, vengono aggiunti cruscotto digitale per il conducente da 12,3”, display multimediale più grande da 10,5”, head-up display e sistema di navigazione. In questa versione al vertice della gamma è disponibile anche il tetto panoramico in vetro.

La Mazda2 Hybrid 2024 è ora disponibile con prezzi che variano da 24.990 euro per la versione Prime Line a 32.690 euro per l’Homura Plus. Per l’offerta di lancio, la Mazda2 Hybrid 2024 viene proposta con l’esclusivo Extra Bonus Mazda: per i contratti stipulati entro il 31 marzo, sarà possibile acquistare la Mazda2 Hybrid 2024 con la formula di finanziamento Mazda Advantage che prevede un minitasso del 3,99%, fino a 5.340 Eeuro di vantaggi usufruendo degli incentivi Mazda e statali in caso di rottamazione e due tagliandi omaggio con il Servizio di manutenzione programmata Service Plus Essence.

Copyright Image: Sinergon LTD