La nuova Mazda2 Hybrid, è la prima vettura di Mazda a propulsione totalmente ibrida, nata dalla collaborazione con Toyota, e si aggiungerà alla gamma europea di Mazda2 come vettura a marchio Mazda. Mazda2 Hybrid è una full hybrid che abbina un motore benzina tre cilindri da 1.490 cc e 93 CV (68 kW) con un motore elettrico da 59 kW, per una potenza totale del sistema di 116 CV DIN/85 kW.

Sul fronte prestazioni sappiamo che la Mazda2 Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 175 km/h. Nel ciclo combinato WLTP offre un consumo di 4,0-3,8 l/100 km ed emissioni di CO2 di appena 93-87 g/km (in base all’adozione di cerchi da 16″ o da 15″).

All’avvio, il veicolo funziona automaticamente in modalità EV con la spinta del motore elettrico, a zero emissioni di CO2, NOx e particolato. Durante la marcia normale, la spinta viene ripartita tra il motore a benzina e il motore elettrico in modo da avere prestazioni ottimali e la migliore efficienza possibile nei consumi di carburante. In fase di decelerazione e in frenata, l’energia cinetica viene recuperata come energia elettrica e immagazzinata nella batteria ad alte prestazioni.

Il livello di carica della batteria viene costantemente gestito tramite un generatore azionato dal motore termico per eliminare qualsiasi necessità di ricaricare il sistema da una sorgente esterna.

La nuova Mazda2 Hybrid con il suo passo lungo 2.560 mm offre una comoda sistemazione fino a quattro adulti e uno spazio di 286 litri nel bagagliaio. In tutta Europa sarà disponibile con tre livelli di allestimento – Mazda2 Hybrid Pure, Mazda2 Hybrid Agile e Mazda2 Hybrid Select- e con una valutazione cinque stelle nelle prove EURO-NCAP di resistenza agli urti.

La nuova Mazda 2 ibdrida sarà disponibile dal 2022 in tutta Europa.